Oskrbovancev v dom ne morejo sprejeti

Dunajsko podjetje Senecura, ki mu je država podelila koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva, je v Komendi zgradilo dom za starejše občane, a se pri odprtju zatika. Prepotrebni objekt, prvi v tej obljubljanski občini, so nameravali odpreti do jeseni, vendar se je nepričakovano zapletlo pri zaposlovanju ustreznega strokovnega kadra. Nimajo dovolj negovalnega, bolničarskega, medicinskega osebja in tudi kuharjev ne. Sprejem prvih oskrbovancev se bo tako zamaknil.