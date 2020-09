FOTO:Osnovna šola Jurija Vege poka po vseh šivih

Moravče – Po sušnih letih s področja naložb v družbene dejavnosti namerava moravška občina v prihodnjem letu vendarle začeti prepotrebno širitev tamkajšnje Osnovne šole Jurija Vege. Gradbeno dovoljenje so pridobili, pred kratkim pa so občinski svetniki sprejeli tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).Zaradi višje natalitete in priseljevanja mladih družin so zdajšnji šolski prostori na robu zmogljivosti. Tamkajšnji ravnatelj osnovne šole Matej Žist pravi, da prostorske izzive kreativno rešujejo. Pred leti so zmanjšali jedilnico in del prostora namenili novi učilnici. Nato so učilnico pred ...