Otrok ni mogoče držati narazen, in to tudi ne bilo prav

Ljubljana - Kot pomočnici vzgojiteljice v vrtcu Jarše delata Maja Klančnik 25 let, Zdenka Morela pa nekaj več kot deset let. Štiri leta po protestu tudi delavk v vrtcih za dostojne plače pravita, da so se te sicer malce izboljšale, toda delo pomočnic vzgojiteljic je po njunem še vedno slabo ovrednoteno. To je, kot pravita, pokazala tudi epidemija.Samo nekaj dni pred ponovnim odprtjem vrtcev je bilo časa, da pripravijo igralnice, razkužijo igrače in se dogovorijo, kako bo potekalo delo v novih okoliščinah, ki sta jih narekovala epidemija in oblast. Med drugim so označili umivalnike in stranišča, da posamezne uporablja samo ...