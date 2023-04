Ozka cesta ovira varen potek prometa

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih direkcije za infrastrukturo se skozi Zgornji Hotič, po ozki, ovinkasti in nevarni glavni zasavski cesti vsak dan pelje 7800 motornih vozil. Nepreglednost cestišča, na katerem so pešci in druge ranljive skupine vsak dan izpostavljene nevarnostim, pa ni razlog, da bi z izvedbo projekta pohiteli. Šele novembra lani je bila sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek na tej glavni prometnici od Zgornjega Hotiča proti Spodnjemu. Tudi časovni načrt izvedbe projekta še ni določen.