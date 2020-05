Papirnica Goričane posluje brez državne pomoči

Papirnica Goričane kljub epidemiji in ob zaostrenih razmerah posluje normalno, v letošnjih prvih štirih mesecih je poslovanje celo nad poslovnim načrtom. Ob optimističnih obetih na trgu se pripravljajo na večjo, šest milijonov evrov vredno naložbo v skupino stiskalnic. Izvedli naj bi jo prihodnje leto ter tako zagotovili dolgoročni obstoj papirnice na zahtevnih trgih.V času epidemije je družba Goričane tovarna papirja Medvode ob upoštevanju vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov v vsej verigi od proizvodnje do logistike ohranila polno zaposlenost, tudi državne pomoči niso potrebovali, pravi Andraž Stegu, generalni direktor in ...