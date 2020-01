Parmovo bodo spet zaprli

Obvozi

Obnova Parmove med Smoletovo in Livarsko naj bi trajala slaba dva meseca. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Obnove v Ljubljani se selijo na vpadnice

V ponedeljek, 13. januarja, se bo nadaljevala prenova Parmove ulice in sicer na odseku med Smoletovo in Livarsko. Na Parmovi bo med obnovo, ki bo po prvih predvidevanjih trajala dva meseca, popolna zapora, zato bo promet potekal bo obvozih.Tako kot med jesensko obnovo Parmove med ulico Bežigrad in Smoletovo bo Livarska dvosmerna do Pleteršnikove, ki bo po novem dvosmerna do Jakšičeve ulice. Promet iz štajerske smeri bo tako tekel z Dunajske na Livarsko in po njej do Parmove. Promet z gorenjske strani bo s Parmove preusmerjen levo na (enosmerno) Jakšičevo, nato desno na začasno dvosmerno Pleteršnikovo in po njej do Livarske.V obratni smeri bo tekel promet proti severu s Parmove na začasno dvosmerno Livarsko in potem levo na začasno do Jakšičeve dvosmerno Pleteršnikovo in po njej do ulice Bežigrad - nato levo proti Šiški in Gorenjski ter desno proti Bežigradu in Štajerski.Hkrati z obnovo Parmove bo do predvidoma 6. marca zaradi obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in samega vozišča občasno (in po odsekih) popolnoma zaprta tudi Trstenjakova ulica med Parmovo in Dunajsko.Parkiranje na obvoznih Livarski in Pleteršnikovi med zaporo Parmove ne bo dovoljeno; parkiranje bo načeloma prepovedano tudi na začasno slepi Smoletovi ulici. A izkušnje iz druge faze prenove Parmove kažejo, da številni prepovedi ne upoštevajo, v prometu pa posledično nastajajo težko rešljivi zapleti, posebej, ko skuša vlačilec z Livarske zaviti na Parmovo ali Pleteršnikovo.