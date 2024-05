Peršinu in Brleku spet najvišji nagradi

V nadaljevanju preberite:

Na majskih sejah mestni svet že tradicionalno obravnava predloge občinskih komisij in odborov o izplačilu nagrad direktorjem ter njihovim pomočnikom in namestnikom v javnih zavodih v lasti MOL. Tako bodo na seji 20. maja obravnavali (in zagotovo potrdili) nagrade vodilnim za lansko poslovno leto. Tudi letos presenečenj ni, saj sta med najbolj nagrajenimi direktorji zavodov s področja kulture ponovno Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), in Darko Brlek, prvi mož Festivala Ljubljana. Peršin bo namreč prejel okoli 14 tisoč, Brlek pa okoli 12 tisoč evrov bruto.