Pet let čiščenja javnega prostora

Ljubljana - Na MOL pravijo, da se na manj kot tri dni zgodi »eno zlonamerno in objestno dejanje na občinski lastnini«. To ugotavljajo v akciji Stop vandalizmu, s katero opozarjajo »na nesprejemljivost vandalizma« in pomen spoštovanja »našega skupnega javnega prostora«. Toda kritiki opozarjajo, da akcija zakriva širše probleme v »najlepšem mestu na svetu«.Pred petimi leti so na občini zagnali, kot ji pravijo, družbeno odgovorno akcijo Stop vandalizmu, in sicer s ciljem, »da v 48 urah odpravijo škodo, ki jo povzročijo vandali«. Od takrat prebivalce opominjajo, naj čuvajo svoje mesto, in jih pozivajo, naj prijavljajo ...