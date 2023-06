Pionirski dom je zaznamoval številne

V nadaljevanju preberite:

Visokemu jubileju, 60-letnici delovanja Pionirskega doma, so letos namenili več dogodkov, zadnji pa bo v četrtek, 31. avgusta. Takrat bodo na pregledni razstavi o delovanju tega javnega zavoda pripravili prav poseben dogodek.

Pionirski dom, ki velja za pravi hram otroške ustvarjalnosti, obiskuje več kot 1400 tečajnic in tečajnikov. Otroci in mladostniki se tam razvedrijo, nekateri zberejo svoje misli in se pomirijo, spet drugi pa dobijo pozornost, ki je drugje morda niso deležni. Nabor dejavnosti Centra za kulturo mladih je izjemno širok – od učenja tujih jezikov do različnih kulturo-umetniških vsebin in raznolikih predstav ter festivalov. Prav vse dejavnosti so namenjene izražanju, zato se pedagogi prilagodijo otroku in skupini.