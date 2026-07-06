Plačljivo parkiranje, rumeni karton in milijon evrov

Prebivalci Ljubljane so v teh dneh v nabiralnik prejeli letake, s katerimi Civilna iniciativa za Ljubljano (Cilj) poziva meščane, naj na nedeljskem referendumu glasujejo proti spremenjenemu parkirnemu odloku. Prepričani so, da bo referendum dobro obiskan in da bo zavrnitveni kvorum dosežen. Proti mora namreč glasovati petina volivcev v Ljubljani, to je okoli 45.500 glasov. Volilni upravičenci, teh je v prestolnici 227.376, lahko od jutri do četrtka predčasno glasujejo na Gospodarskem razstavišču.

Na vprašanje, koliko letakov so razdelili ljubljanskim gospodinjstvom, je Borut Hočevar iz ljubljanske civilne iniciative odgovoril: »Okoli 170.000, prejeli smo tudi okoli 5000 evrov donacij.« Na letakih, ki so jih delili prostovoljci oziroma člani Cilja, je bila natisnjena QR-koda, prek katere lahko fizične osebe donirajo sredstva. »Ta kampanja se financira od ljudi za ljudi. Pomagaj nam financirati tisk letakov, plakatov in drugega gradiva, da bomo dosegli čim več Ljubljančanov,« je razbrati na letaku.

Županov parkirni avtomat. FOTO: Voranc Vogel

Kot pravi Hočevar, ima Cilj, ki je na začetku leta imel zgolj deset nezadovoljnih prebivalcev Štepanjskega naselja, trenutno od 100 do 200 članov. Pa bodo na nedeljskem referendumu dosegli zavrnitveni kvorum? Proti mora namreč glasovati večina udeleženih, ki hkrati predstavlja najmanj petino volilnih upravičencev, torej dobrih 45.500 volivcev. »Zagotovo, o tem smo prepričani. Po odzivu na terenu sklepamo, da se bodo Ljubljančani referenduma množično udeležili,« je poudaril Hočevar, upokojeni novinar in drugopodpisani na pobudi za občinski referendum.

Pred nedeljskim referendumom so člani Cilja po Ljubljani razdelil okoli 170.000 letakov z rumenim kartonom. FOTO: Matej Družnik

Zakaj županu rumeni karton?

Zakaj so natisnili letak z rumenim kartonom? »Zato, ker je to opozorilo županu Zoranu Jankoviću, da se Ljubljana tako ne vodi in da je treba pri vodenju oziroma upravljanju glavnega mesta marsikaj spremeniti. Rdeči kartoni se bodo delili na lokalnih volitvah. V nogometu velja, da ima tisti, ki prejme rumeni karton, še možnost, da se popravi oziroma odigra tekmo do konca brez večjih kazni. Če bo župan igral korektno, še ima možnosti.«

Rumeni karton tudi na najvišji točki središča mesta. FOTO: Voranc Vogel

Ali to pomeni, da ga bodo v tem primeru na lokalnih volitvah tudi podprli? »Ne, ker smo že na začetku sklenili, da na novembrskih volitvah ne bomo nikogar podprli, niti političnih strank niti županskih kandidatov,« je odgovoril Hočevar. Napovedal je, da bodo danes popoldne z Ljubljanskega gradu spustili veliko rumeno zastavo, spet kot opozorilo Jankoviću.

Nepravilno parkirana vozila v soseskah odvažajo pajki, cena je 240 evrov. FOTO: Dejan Javornik

Zakaj bodo Ljubljančani v nedeljo sploh šli na referendum? Marca spremenjen odlok o parkiranju je določal, da bo MOL na območju stanovanjskih sosesk uvedla plačljiva parkirišča na javnih površinah, ki so zdaj brezplačna. Ker je bila sporna novela odloka v začetku junija uradno umaknjena, bodo meščani, kot pravi župan Janković, »na referendumu, ki bo stal okoli milijon evrov, glasovali o odloku, ki ga ni«.

Zaradi nezadovoljstva z novim parkirnim režimom v soseskah se bo županu Zoranu Jankoviću zgodil prvi referendum. FOTO: Dejan Javornik

Če bi novela odloka o parkiranju veljala, bi morali stanovalci za prvo letno parkirno dovolilnico odšteti 60 evrov, 120 evrov za drugo in 240 evrov za tretjo. Parkiranje za obiskovalce bi se obračunavalo po ceni 0,70 evra na uro, enotna nočna tarifa za parkiranje bi znašala dva evra.