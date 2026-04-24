Priljubljeni lokal v Tivoliju spet odprt

Lokal Čolnarna ob tivolskem ribniku, kamor so rade zahajale predvsem družine z otroki, je bil v zadnjih letih kraj nesrečnega imena. Pred dvema letoma so ga inšpektorji zaradi slabe higiene ter množičnega pojava podgan in miši kar dvakrat zaprli. In ker kozinska družba Čolnarna Tivoli, ki je lokal najemala od leta 2015, občini ni plačevala najemnine, so ga aprila lani na magistratu prek razpisa oddali ljubljanski družbi GMR.

»Ko smo lokal prevzeli, je bil milo rečeno v katastrofalnem stanju. Električne, vodovodne in kanalizacijske napeljave so bile uničene, prostor je bil zanemarjen. Med prenovo smo naleteli na številne težave, ki so zahtevale večjo investicijo, kot smo sprva načrtovali. Odkrili smo tudi zbirališče podgan, kar je zahtevalo še bolj temeljito sanacijo,« pravi Rok Perko iz družbe GMR.