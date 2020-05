Po Dunajski še obnova Tržaške ceste

V ponedeljek se bo začela celovita prenova ljubljanske Tržaške ceste , vse od Trga Mladinskih delovnih brigad in Tobačne do avtocestnega obroča oziroma parkirišča P+D Dolgi most. Ker bodo gradili postopoma, v prometu vsaj v začetku še ne bo težav, saj bodo dela začeli na pločniku od Trga mladinskih delovnih brigad (nekdanji Kino Vič, zdaj Cirkus) do križišča z Langusovo ulico. Na območju del bosta zaprta samo pločnik in kolesarska steza, promet na cestišču pa bo potekal neovirano.Iz mestne občine so sporočili, da bodo v okviru prenove poleg posodobitve komunalne infrastrukture uredili tudi nove površine za pešce in kolesarje ter prenovili avtobusna postajališča. Zagotovili bodo povezano kolesarsko povezavo vzdolž celotne Tržaške ceste in tako izboljšali pogoje za kolesarje in pešce. Območje Tržaške ceste bodo še dodatno ozelenili in uredili kakovosten javni prostor.Izvajalca del sta Prenova gradbenik, d. o. o., in PZG, d. o. o., vrednost naložbe je 3,5 milijona evrov brez DDV. Delež Mestne občine Ljubljana znaša 1,6 milijona evrov brez DDV, delež Republike Slovenije 285.000 evrov brez DDV, Kohezijski sklad pa prispeva nekaj več kot 1,6 milijona evrov brez DDV.