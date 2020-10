FOTO:Po dveh požarih občina začela čistiti odpadke

Ljubljana - Potem ko je na opuščeni deponiji odpadkov na Cesti dveh cesarjev v zadnjem času že dvakrat zagorelo, so z občine, ki je delna lastnica zemljišča, sporočili, da so se lotili čiščenja. Najprej so začeli odstranjevati pnevmatike, zdaj odvažajo salonitno kritino in odpadni gradbeni material.Ena od vrat, ki s Ceste dveh cesarjev vodijo na zapuščeno odlagališče, na katerem so v družbi Avtoodpad do likvidacije leta 2011 zbirali odpadke, so bila včeraj odprta. Med kupi odpadnih pnevmatik in gradbenih odpadkov se je premikal bager. Potem ko je tam zagorelo 22. avgusta in nato še 10. septembra in so prebivalcem ...