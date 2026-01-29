Po kaosu v Štepanjskem naselju tja prihaja Janković

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Župan Ljubljane Zoran Janković se bo danes sestal s stanovalci Štepanjskega naselja, ki se zaradi preurejenega parkirnega režima soočajo z drastičnim pomanjkanjem parkirnih mest in posledično velikim številom kazni oziroma odvozov vozil zaradi nepravilnega parkiranja na zelenicah in pločnikih.
Od 12. januarja je namreč v Štepanjskem naselju in naselju Galjevica 2 ob dolenjski železnici parkiranje plačljivo, na ljubljanski občini so od decembra ponudili možnost pridobitve brezplačne parkirne dovolilnice, ta bo veljala do 30. junija, nato pa bo za prvi avtomobil na leto znašala 60 evrov.
Številni prebivalci naselja so, kot so v zadnjih dneh poročali nekateri mediji, razburjeni, vztrajajo, da plačljivo parkiranje ne bo rešilo parkirnega kaosa v naselju. Tudi pri Zvezi potrošnikov Slovenije so opozorili, da novi sistem zaračunavanja parkirnin v Ljubljani ni pošten.
Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je nedavno izjavil Janković in za težave okrivil gospodinjstva v Štepanjskem naselju, ki da imajo vsako po tri avtomobile, zaradi česar »ni mogoče, da bi vsi lahko parkirali,« je dejal župan.
Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je sprožilo povečan pritisk na okoliška parkirišča, povečala se je zlasti obremenjenost parkirišč pred trgovinami ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin.
Zaradi vse bolj zasedenih parkiriščih se pritožujejo tudi stanovalci objektov, ki imajo lastna parkirišča. Zaradi zaparkiranosti v Bilečanski ulici že razmišljajo o postavitvi zapornice. Župan se bo najprej sestal s stanovalci Bilečanske, nato pa ob 17-tih z vsemi prebivalci Štepanjskega naselja.
Od 12. januarja so poenotili časovno plačevanje v vseh conah in na parkiriščih vse dni v tednu med 6. in 22. uro. Uvedli so tudi nočno tarifo na vseh plačljivih (oziroma belih) conah med 22. in 6. uro po enotni ceni dva evra na noč, medtem ko na parkiriščih in v parkirnih hišah ta znaša štiri evre na noč.
Cena parkiranja v coni 1 tako od 12. januarja znaša 1,70 evra na uro. Cena ure parkiranja v coni 2 en evro, v coni 3 pa 0,70 evra. Na parkiriščih, kjer je možen mesečni najem parkirnega mesta, so se cene nekoliko povišale, medtem ko cene za najem parkirnega mesta v parkirnih hišah za stanovalce ostajajo enake. Zvišala se je tudi kazen oziroma cena nadomestila za neplačano parkirnino. Ta namesto 20 evrov znaša 30 evrov.
