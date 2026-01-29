Po kaosu v Štepanjskem naselju tja prihaja Janković

Župan Ljubljane Zoran Janković se bo danes sestal s stanovalci Štepanjskega naselja, ki se zaradi preurejenega parkirnega režima soočajo z drastičnim pomanjkanjem parkirnih mest in posledično velikim številom kazni oziroma odvozov vozil zaradi nepravilnega parkiranja na zelenicah in pločnikih.

Od 12. januarja je namreč v Štepanjskem naselju in naselju Galjevica 2 ob dolenjski železnici parkiranje plačljivo, na ljubljanski občini so od decembra ponudili možnost pridobitve brezplačne parkirne dovolilnice, ta bo veljala do 30. junija, nato pa bo za prvi avtomobil na leto znašala 60 evrov.

Številni prebivalci naselja so, kot so v zadnjih dneh poročali nekateri mediji, razburjeni, vztrajajo, da plačljivo parkiranje ne bo rešilo parkirnega kaosa v naselju. Tudi pri Zvezi potrošnikov Slovenije so opozorili, da novi sistem zaračunavanja parkirnin v Ljubljani ni pošten.

Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je nedavno izjavil Janković in za težave okrivil gospodinjstva v Štepanjskem naselju, ki da imajo vsako po tri avtomobile, zaradi česar »ni mogoče, da bi vsi lahko parkirali,« je dejal župan.

Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je sprožilo povečan pritisk na okoliška parkirišča, povečala se je zlasti obremenjenost parkirišč pred trgovinami ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin.

Zaradi vse bolj zasedenih parkiriščih se pritožujejo tudi stanovalci objektov, ki imajo lastna parkirišča. Zaradi zaparkiranosti v Bilečanski ulici že razmišljajo o postavitvi zapornice. Župan se bo najprej sestal s stanovalci Bilečanske, nato pa ob 17-tih z vsemi prebivalci Štepanjskega naselja.