FOTO:Po Nuku zelena luč zdaj tudi Drami

Historični del zgradbe bo v celoti ohranjen, v kompleks pa so arhitekti dodali manjkajoče programe, ki bodo omogočili sodobno delovanje Drame. Računalniška vizualizacija: Bevk Perović Arhitekti

Zgodba o prenovi stavbe SNG Drama se vleče več desetletij.

Na Arsu so za odločitev potrebovali dobrih sedem mesecev.

Zaradi epidemije ni jasno, koliko denarja bo država namenila v prihodnjih letih.

»Poleg tega, da podoba osrednjega gledališča pri nas kazi prestolnico, je treba vedeti, da v njej deluje največji dramski ansambel, ki v nemogočih razmerah ustvarja vrhunske predstave.«

Igor Samobor, ravnatelj SNG Drama

Zaradi napovedovane prenove je stavba Drame zanemarjena, saj ves ta čas ni bilo dovolj sredstev za investicijska vzdrževanja. Foto: Jože Suhadolnik



Nova Drama pomembna tudi za državo

Do zdaj ni bilo denarja niti za prenovo strehe, ki pušča, niti za fasado, ki odpada, niti za zamenjavo napeljave, ki so v historičnem delu že od leta 1911. Foto: Jože Suhadolnik

43,8

milijona evrov je ocenjena prenova Drame



Prve ideje že v petdesetih letih

»Projektna dokumentacija, po kateri bo lahko Drama vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, bo pripravljena še letos.« Tako so se na kulturnem ministrstvu odzvali na nedavno odločitev Arsa, da za obnovo ljubljanske Drame ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. »Kulturni kot Ljubljane, kjer so Cankarjev dom, Filharmonija, Opera, Križanke, NUK, galerije in muzeji, bo s prenovo Drame in novim trgom postal zaokrožena celota,« poudarja, ravnatelj SNG Drama.Iz sklepa agencije za okolje (Arsa), objavljenega minuli petek, je razvidno, da bodo v okviru rekonstrukcije Drame odstranili prizidek, zgrajen leta 1967, in zgradili nov prizidek k obstoječi zgradbi gledališča. Poleg tega bodo obnovili historični del zgradbe, zgrajene leta 1911, uredili odprti prostor okoli stavbe, na Erjavčevi pa vzpostavili trg, namenjen le pešcem. Na kulturnem ministrstvu pravijo, da bodo izvajalca gradbenih del izbrali v Drami, gradnja pa naj bi trajala tri leta.»Gre za pomemben dokument med številnimi soglasji, potrebnimi za tako obsežno in zapleteno prenovo. Urejanje dokumentacije in projektiranje potekata že od lanskega julija, zaključeno pa bo v začetku leta 2021,« pojasnjuje Igor Samobor, ravnatelj SNG Drama. Ker je projekt končno dobil zeleno luč agencije, so zadovoljni tudi v biroju Bevk Perović arhitekti.Junija leta 2017 so s svojo rešitvijo zmagali na odprtem dvostopenjskem arhitekturnem natečaju za novo Dramo. »Res je, da je postopek trajal kar nekaj časa, saj smo vlogo na agencijo oddali oktobra lani. Vendar pa je pomembno, da lahko začnemo z naslednjimi fazami izdelave projekta in pridobivanjem gradbenega dovoljenja. To je priložnost za oživitev gospodarstva kot tudi slovenske kulture,« ocenjuje arhitekt»Pomembna pridobitev bo zgradba, ki bo lahko ponos glavnega mesta in države. Prenovljeni bodo historična zgradba in oba prizidka,« pravi Samobor. Ob tem dodaja, da bodo z novimi prostori lahko zadovoljili uprizoritvene in tudi varnostne standarde, ki veljajo v primerljivih sodobnih gledališčih.»Pridobili bomo tri sodobno opremljene odre, veliko vadbeno dvorano in druge manjše vadbene prostore z garderobami za igralce, sodobnimi prostori za garderobersko in maskersko-lasuljarsko službo ter nove prostore za tehnične in ostale podporne službe. S projektom sta povezana tudi prenova skladišča v Nemški hiši, kjer bo med drugim tudi gledališki arhiv, ter obstoječe skladišče v Šentvidu, kjer bodo prenovljeni prostori za hrambo scenskih elementov in kostumov, delavnica in sestavljalnica scenografij,« našteva Samobor.V celoti bo posodobljen sistem logistike, ki povezuje skladišče s centralno hišo in odri. Gledalci bodo pridobili tri sodobne dvorane, ki bodo lahko hkrati sprejele 650 gledalcev in bodo prilagojene vsem potrebam ranljivih skupin.»Nov bo osrednji foyer, ki bo v podhodu pod veliko dvorano povezoval vse tri dvorane, novost pa je možnost odprtega gledališča na trgu pred Dramo. Skratka, obeta se velika sprememba tako za gledalce kot za zaposlene,« dodaja.Nova odrska tehnologija velikega odra, Male drame in eksperimentalnega odra bodo omogočale vse sodobne umetniške prakse, velika vadbena dvorana pa bo dovolj velika in opremljena, da bodo lahko predstavo dokončali in jo prenesli na veliki oder. »S tem bomo na leto prihranili okoli 50 igralnih terminov, ki nam jih zdaj primanjkuje,« pravi Samobor. S prenovo Drame in novim Šumijem bo po njegovih besedah prestolnica dobila nov mestni trg, ki bo imel vse potenciale, da postane eno izmed pomembnih vozlišč mesta.»Poleg tega, da trenutna podoba osrednjega gledališča kazi prestolnico, je treba vedeti, da v njej deluje največji dramski ansambel, ki v nemogočih razmerah ustvarja vrhunske predstave, cenjene po vsem svetu,« dodaja Samobor.Zgodba o novi Drami se vleče že več desetletij. Ideje in načrti za celovito prenovo Drame so po Samoborjevih besedah obstajali že v petdesetih letih minulega stoletja. »Do izvedbe ni nikoli prišlo, ker so se stvari vselej reševale parcialno. Zadnja resna pobuda je bila konec devetdesetih let, ko je bila izbrana arhitekturna rešitev, projektiranje pa je potekalo v začetku tega stoletja. Vendar je ta projekt zamrl zaradi predimenzioniranosti in resnega nasprotovanja tako civilne družbe kot strokovnjakov,« še pravi Samobor.Ne glede na okoliščine pa se gradbena dela na Erjavčevi še dolgo ne bodo začela, saj tudi ves denar za okoli 43,8 milijona evrov vreden projekt ni zagotovljen. Na kulturnem ministrstvu pravijo, da je v letošnjem državnem proračunu zagotovljenih 1,3 milijona evrov, in sicer za projektno in investicijsko dokumentacijo ter pripravljalna dela. Zaradi epidemije pa ne morejo predvidevati, koliko denarja bo na voljo v prihodnjih letih.