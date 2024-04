Po sedmih letih do nove strategije razvoja prometa

V nadaljevanju preberite:

Izdelavo nove celostne prometne strategije Ljubljane, ki so jo na magistratu nazadnje sprejeli leta 2017, so tokrat zaupali Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu (LUZ), priprave tega pomembnega strateškega dokumenta pa se bo lotil skupaj z Inštitutom za politike prostora (IPoP) in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Strategijo bodo izdelali najkasneje do aprila prihodnje leto.