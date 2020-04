FOTO:Pod Rožnikom še dve novi fakultetni stavbi

Novi sodobni stavbi fakultet za strojništvo in za farmacijo v okvirni predračunski vrednosti 80 milijonov evrov bosta zrasli v univerzitetnem središču na Brdu, v kompleksu, kjer sta že fakulteti za računalništvo ter za kemijo in kemijsko tehnologijo. V pravkar zaključenih skupnem urbanističnem in ločenih arhitekturnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte je na natečaju za fakulteto za strojništvo prvo nagrado prejel atelje Sadar+Vuga, za fakulteto za farmacijo pa zmagovalca ni. Projekt bosta predvidoma skupaj pripravili drugonagrajeni skupini Atelierarhitekti in Arhema ter ARK Arhitektura ...