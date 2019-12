Podajali si bodo kljuko in plesali po sodišču

Litija – Zgodba člana kandidacijske komisije Poldeta Žnideršiča, ki je domnevno pred lanskimi lokalnimi volitvami ponaredil podpis kandidata Mihe Jančarja (oba iz stranke Desus) dobiva nove razsežnosti. Na podlagi sklepa občinskega sveta bo vodstvo litijske občine za razjasnitev okoliščin tega kaznivega dejanja obvestilo policijo, protikorupcijsko komisijo in tožilstvo.Kot vse kaže, so se na litijski občini malce pozno predramili, saj so pristojne službe očitno že opravile prva preiskovalna dejanja.»Na pristojno državno tožilstvo je bila podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin,« ...