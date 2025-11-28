Podhod Ajdovščina šel od grdega račka do laboda. Kako je z novim kinom?

Pred dobrimi sedmimi leti so se na občini odločili, da bodo zaradi prostorske stiske zavoda Kinodvor v podhodu Ajdovščina uredili sodoben mestni kino Minipleks s kar petimi dvoranami in okoli 500 sedeži. Leta 2020 so na natečaju izbrali najboljšo arhitekturno rešitev, odkupili nepremičnine, projekt pa še vedno stoji. Kdaj bodo torej Ljubljančani in obiskovalci mesta dočakali sodobni kompleks kinodvoran v središču mesta? Po prvotnih načrtih bi ga namreč morali končati že prihodnje leto.