FOTO:Podhod, ki bo Ljubljančane stal dober milijon evrov

Plečnikov podhod, ki v središču mesta povezuje Plečnikov trg pred Maximarketom in park Zvezda, že nekaj let sameva, v njem pa se zadržujejo predvsem brezdomci in odvisniki. Ker v podhodu močno zaudarja po urinu in alkoholu, se mu večina obiskovalcev izogiba. Na občini so se odločili, da bodo podhodu vrnili nekdanji sijaj, za prenovo pa namenili zajeten del občinskega denarja.Plečnikov podhod v središču mesta je bil nekdaj živahna pešpot, saj so ga Ljubljančani in obiskovalci prestolnice uporabljali predvsem za hitrejši dostop do Kongresnega trga in parka Zvezda oziroma do nekdaj prestižne veleblagovnice Maximarket. Kljub ...