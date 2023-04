Pohod se začne takoj po praznikih

Tudi letošnji, 65. Pohod Ljubljana, s katerim bo Mestna občina Ljubljana tradicionalno obeležila mestni praznik, ki je na dan zmage, 9. maja, bo trajal tri dni. Potekal bo med 4. in 6. majem 2023. Začel se bo v četrtek s pohodom otrok iz ljubljanskih vrtcev, nadaljeval v petek s pohodom učenk in učencev ljubljanskih šol, vrhunec pa bo dosegel v soboto, ko se bodo na Pot ob žici podali rekreativci, tekači pa se bodo pomerili na Teku trojk.

Trije pohodniški dnevi

Kot je povedala Barbara Železnik, vodja projekta, bo najprej 4. maja pohod vrtcev, 5. maja bo pohod osnovno in srednješolcev ter 6. maja bodo rekreativnimi pohodi, od dveh kilometrov, ki štartajo v Tivoliju, pa do šestnajst kilometrov ter pohod okoli Ljubljane, ki je dolg 35 kilometrov. Prijavljenih je 8.500 otrok iz vrtcev, približno 15 tisoč šolarjev, za druge razdalje pa je možna prijava v soboto na točkah Pohoda, kjer udeleženci dobijo kartonček. Z malim kartončkom se gre do Kongresnega trga, z velikim pa naredijo krog okoli Ljubljane.

»Ob tej priložnosti se zahvaljujem invalidskem podjetju Želva, ki celo leto skrbi za Pot in jo čisti in vzdržuje. Ko je nedavno voda pri Novih Fužina odnesla del poti, so včeraj to hitro uredili,« je poudarila

Teki trojk

V soboto bodo potekali tudi Teki trojk. Za razdaljo 3,5 kilometra letos štartajo pri osnovni šoli Oskarja Kovačiča. To je namenjeno šolarjem in njihovim profesorjem, s skoraj petsto prijavljenimi trojkami šolarjev in 27 profesorskimi trojkami. Tek trojk bo še na 12,5 in 29 kilometrov. Na prvega se je prijavilo 674 trojk, na zadnjega pa 90 trojk. Skupaj je to 1265 trojk.

Prireditveni prostor bo tudi letos na Kongresnem trgu in Trgu republike. Na slednjem bodo spremljevalni objekti in prostor za izdajo štartnih številk vse dni Pohoda. Prva dva dneva popoldan med 13. in 19. uro ter v soboto med 7. in 9.30.

Še kulturni program

»Tudi letos bomo imeli kulturni program ob koncu pohoda. Med 10.30 in 11.30 bo nastop partizanskega pevskega zbora, sledila bo podelitev priznanj najboljšim tekačem trojk v absolutni konkurenci, nato pa bodo nastopili šolski pevski zbori osnovnih šol Koseze, Valentina Vodnika in Novih Fužin.

Večjih zapor prometa po Ljubljani ne bo, bodo le kratkotrajne. Za vse pohodnike imamo v petek in soboto organiziran tudi brezplačni prevoz. Pohodniki se izkažejo s kartončki oziroma štartno številko in imajo brezplačen prevoz. Vse prireditve bodo potekale s čim manj odpadki. Za pohodnike bodo poleg obstoječih pitnikov na voljo tudi tri dodatne točke, kjer si bodo lahko natočili svoje bidone,« je dodala Železnikov.

Poleg tega je mogoč pohod tudi brez kartončka z uporabo aplikacije, ker bodo na vsaki kontrolni točki stebrički s QR kodo. Več informacij pa je na spletni strani 65. Pohoda Ljubljana.