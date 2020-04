Pol metra pod površjem našli bombo

Na gradbišču na Letališki cesti so delavci danes med izkopi za pločnik približno pol metra pod površjem naleteli na bombo. Policija je ožje območje znotraj gradbišča, kjer je bila bomba najdena, zaščitila, bombo pa so potem že okrog poldneva tudi odstranili, tako da se dela pri rekonstrukciji ceste že nadaljujejo.Najdba bombe na območju Letališke ceste ni nobeno presenečenje, saj je bilo – kot že ime ceste pove – na tistem območju do sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja in selitve na Brnik ljubljansko letališče . Med drugo svetovno vojno je bilo tam tudi okupatorjevo vojaško letalstvo in zato logičen cilj zavezniških bombnikov. Morda pa je bila bomba tam že polnih 80 let, kolikor je prav danes, 6. aprila, minilo od napada sil Osi na Kraljevino Jugoslavijo.Obnova dela Letališke ceste, ki še ni bila razširjena v štiripasovnico, se je začela v lanski pozni jeseni in bo trajala kar dve leti. Gradnja poteka pod delno zaporo, promet pa poteka dvosmerno. Na približno dvokilometrskem odseku sta delo dobila družbi PZG in Prenova - Gradbenik, rekonstrukcija pa bo občino stala 6,5 milijona evrov.Prenovili bodo Letališko cesto od križišča z Bratislavsko do priključka na ljubljansko vzhodno avtocestno obvoznico v štiripasovnico. Gre za rekonstrukcijo zadnjega, najdaljšega dela Letališke, ki so jo po delih širili že v prejšnjih letih. Hkrati z razširitvijo bodo uredili nove površine za pešce in kolesarje in zgradili štiri nova krožišča s spiralno ureditvijo, torej s fizično ločenimi voznimi pasovi. Obstoječe trikrako krožišče z Bratislavsko bo urejeno v štirikrako (zaradi bodoče navezave novega logističnega centra Mercator), nova krožišča pa bodo še pri Leskoškovi cesti, pri logističnem centru Spara ter pri polnilnici LNG in CNG. Ob cestišču je predvidena zasaditev dvorednega javorjevega drevoreda, s čimer se bo ohranila in povezala trenutna drevesna zasaditev ter prostor oblikovala v celoto.