    Policija v aferi Maximarket ovadila fizično osebo

    Včeraj je minilo natanko leto dni od onesnaženja pitne vode v tej znani ljubljanski veleblagovnici. Znane so podrobnosti kriminalistične preiskave.
    Zaradi onesnaženja pitne vode in pogajanj z novima najemnikoma  je veleblagovnica Maximarket v strogem središču Ljubljane zaprta že natanko leto dni. FOTO: Voranc Vogel
    Manja Pušnik
    15. 4. 2026 | 15:04
    Preiskava o onesnaženju pitne vode v ljubljanski veleblagovnici Maximarket, ki se je zgodila 14. aprila lani in je povzročila zastrupitev okoli 500 ljudi, se je po natanko letu dni končno zaključila.

    Prve odškodnine zaradi zastrupitev v Maximarketu

    Na ugotovitve kriminalistične preiskave so po naših informacijah nestrpno čakali tudi v vodstvu družbe Mercator, kjer menda še niso zaključili pogovorov z novim najemnikom, to je z modno verigo Peek & Cloppenburg. Prav tako je še vedno zaprta kavarna in slaščičarna Maximarketa, ki prav tako čaka na novega najemnika.  

    Policija je danes sporočila, da so zaradi suma kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode ovadili fizično osebo. Menda gre za osebo, ki je bila zadolžena za čiščenje bazenov z vodo za gašenje požarov. Po prejetih informacijah o onesnaženju vode so ljubljanski kriminalisti aprila lani  začeli intenzivno zbirati obvestila in ugotavljati vse okoliščine dogodka. 

    »Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od NIJZ, je zdravstvene težave, povezane z domnevno onesnaženo pitno vodo, prijavilo okoli 500 oseb. Z njimi so bili opravljeni individualni razgovori, pridobljena je bila tudi ustrezna zdravstvena dokumentacija. Med preiskavo smo sodelovali tudi z različnimi subjekti s področja varovanja zdravja ljudi, oskrbovanja z vodo in kanalizacijo ter s področja zagotavljanja varne hrane,« pravijo na policiji. In kaj so ugotovili? Da je bil neposreden vzrok onesnaženja vdor vode iz Ljubljanice v sistem pitne vode v objektu.

    Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode so na ljubljansko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti znanemu osumljencu tega kaznivega dejanja. Grozi mu kazen zapora do treh let, če je bilo storjeno iz malomarnosti, pa denarna kazen oziroma do treh mesecev zapora, še pravijo na policiji.

    Zaradi okužbe z vodo v Maximarketu opravili pogovore z več kot 550 oškodovanci

    Kaj se dogaja z novima najemnikoma

    Spomnimo, da je vodstvo družbe Mercator lani poleti napovedalo, da bodo do konca leta odprli del Maxija. Po odhodu Modiane (junija lani) je namreč Mercator iskal novega najemnika za največji del prostorov v veleblagovnici. Identiteta novega partnerja sprva ni bila razkrita, saj so potekali pogajanja in priprave na prenovo prostorov. V začetku julija pa so javnosti vendarle razkrili, da je novi najemnik Maximarketa nemška modna veriga Peek & Cloppenburg. 

    Ker sta tako veleblagovnica kot tudi slaščičarna še vedno zaprti, nas je zanimalo, kaj se dogaja. Uradnih odgovorov iz Mercatorja nismo dobili, izvedeli pa smo, da naj bi se vodilni v Mercatorju z novima najemnikoma (tako za veleblagovnico kot za slaščičarno) še vedno pogajala. Zato tudi ni znano, kdaj se bo Maxi dejansko odprl. 

    Po naših neuradnih informacijah so v Mercatorju prejeli okoli 50 odškodninskih zahtevkov fizičnih oseb zaradi onesnaženja pitne vode. Te bo sicer obravnavala in reševala zavarovalnica, skupni znesek pa znaša več tisoč evrov. Skupna škoda zaradi zaprtja Maxija in vseh posledic, povezanih z onesnaženjem pitne vode, pa naj bi znašala več milijonov evrov. 

    Premium
