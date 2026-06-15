Politična akrobatika ali demokratični praznik Ljubljančanov?

Ljubljana se pripravlja na vročo politično sredino poletja. V nedeljo, 12. julija, bodo namreč Ljubljančani po marčevskih državnozborskih volitvah spet odšli na volišča. Ker gre za enega najbolj nenavadnih pravnih zapletov v zgodovini ljubljanske lokalne samouprave, odgovarjamo na ključna vprašanja, ki si jih pred julijskim glasovanjem zastavljajo prebivalci prestolnice.

O čem bomo odločali na glasovanju?

Predmet referendumskega odločanja je uveljavitev sprememb odloka o urejanju prometa v ljubljanskih soseskah. Predlog mestne uprave je predvideval drastične spremembe parkirne politike, torej uvedbe plačljivih parkirišč na javnih površinah znotraj stanovanjskih sosesk, ki so zdaj brezplačne. Če bi novela odloka o parkiranju veljala, bi to pomenilo, da bi morali stanovalci odšteti 60 evrov za prvo parkirno dovolilnico, 120 evrov za drugo in 240 evrov za tretjo. Parkiranje za obiskovalce bi se obračunavalo po tarifi cone 3, kar pomeni 0,70 evra na uro, enotna nočna tarifa za parkiranje pa bi znašala dva evra.

Kdo stoji za zahtevo po referendumu?

Uradni predlagatelj je Civilna iniciativa za Ljubljano (CILJ) pod vodstvom Klemna Fajsa. Pobudnikom je uspel velik met, saj so zbrali kar 14.051 veljavnih podpisov meščanov. To je občutno več od zakonsko predpisanih petih odstotkov volilnih upravičencev v občini, kar je mestno upravo tako rekoč stisnilo v kot.

Zakaj mediji pišemo, da gre za referendum o odloku, ki ga ni več?

Tu se skriva največji pravni in politični absurd celotne zgodbe. Ko je postalo jasno, da je civilna iniciativa zbrala dovolj podpisov, je večina v mestnem svetu pod vodstvom župana Zorana Jankovića sporni odlok v celoti umaknila. Župan je potezo utemeljil pragmatično: z umikom akta naj bi občinskemu proračunu prihranili približno milijon evrov, kolikor stane izvedba glasovanja. Kljub temu pa zakonodaja ne dopušča preproste odpovedi referenduma, ko so podpisi enkrat uradno vloženi, zato je morala občina zaradi pravne varnosti postopek speljati do konca.

Kakšna so stališča MOL in Civilne iniciative?

Na MOL poudarjajo, da je bil odlok strokovno utemeljen in pravičnejši za stanovalce. Ker so ga umaknili, opozarjajo, da je referendum nesmiseln in predstavlja nepotrebno trošenje davkoplačevalskega denarja, saj rezultat ne bo spremenil trenutnega stanja – odlok namreč ne obstaja več. Civilna iniciativa pa je umik odloka tik pred zdajci označila za preračunljiv politični manever. Vztrajajo, da morajo meščani dobiti besedo, hkrati pa zahtevajo tudi razširitev razprave o številnih drugih domnevno spornih projektov v mestu, kot so gradnja sežigalnice, razvpiti kanal C0 in gradnja podzemne garaže pod osrednjo mestno tržnico.

Kdaj so se začela volilna opravila?

Volilna opravila so se začela minuli četrtek, 11. junija, minuli petek pa se je uradno začela tudi referendumska kampanja. Organizatorji, med katerimi so se poleg civilne iniciative že prijavili Piratska stranka ter Glas za otroke in družine, imajo do srede, 17. junija, čas za odprtje namenskih transakcijskih računov. Kampanja se bo zaključila v petek, 10. julija opolnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Kdaj in kje bo predčasno glasovanje?

Glede na to, da bo osrednje referendumsko odločanje potekalo sredi poletnih počitnic, ko bodo številni prebivalci zunaj prestolnice, bo ključnega pomena predčasno glasovanje. Volilni upravičenci, teh je v Ljubljani 227.376, bodo lahko svoj glas predčasno oddali med torkom, 7. julija, in četrtkom, 9. julija. Predčasno glasovanje bo, kot pravijo v Civilni iniciativi, organizirano na Gospodarskem razstavišču.

Kakšno bo referendumsko vprašanje?

Referendumsko vprašanje bo: »Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?«

Koliko glasov je potrebnih, da bo referendum uspel?

Za uspeh referenduma in zavrnitev parkirnega odloka mora proti njemu glasovati večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da ta večina predstavlja najmanj 45.476 glasov. Povedano drugače: proti uveljavitvi odloka mora glasovati najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev v Mestni občini Ljubljana.

Koliko bo stal referendum?

Župan Zoran Janković poudarja, da bodo občani zaradi umika odloka praktično odločali o »predpisu, ki ne obstaja«. Civilna iniciativa na drugi strani vztraja, da je bil občinski umik pravno sporen in politično motiviran manever. Izvedba celotnega referenduma – od tiskanja glasovnic do delovanja volilnih komisij – bo mestno blagajno obremenila za skoraj milijon evrov. Za uspeh referenduma in dokončno zavrnitev parkirnih spremembp a morajo nasprotniki odloka na volišča privabiti zadostno število ljudi, saj bo moral biti dosežen t. i. zavrnitveni kvorum – proti mora glasovati večina udeleženih, ki hkrati predstavlja vsaj petino vseh volilnih upravičencev v občini.