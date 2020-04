Pomagajo ljudem (tudi) tega mesta

Ljubljana

Za štirimi stenami, za katere je v času ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa omejeno življenje večine ljudi, pogosto ostajajo tudi težave in stiske posameznikov, in te se s podaljševanjem obdobja izolacije le še poglabljajo. Za štirimi stenami, za katere je v času ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa omejeno življenje večine ljudi, pogosto ostajajo tudi težave in stiske posameznikov, in te se s podaljševanjem obdobja izolacije le še poglabljajo.

Ni časopisa, ni denarja

Preživeti korono

- Medtem ko država prešteva papirnate maske in se zanima za nakup vojaškega letala, v civilnodružbenih organizacijah med epidemijo opozarjajo na novo realnost številnih družin in posameznikov, ki kaže, da kriza ni samo virusna.Izguba služb in izpad dohodka je nova realnost marsikatere družine in posameznika, še bolj bodo ali pa so prizadeti tisti, ki so z minimalnimi dohodki ali v prekarnih zaposlitvah že pred tem komaj shajali skozi mesec, opozarjajo v ljubljanski območni enoti Rdečega križa. »Stanovanja in stroške je treba plačati in ljudje se bodo znašli v hudi stiski. Ne gre za situacijo, ki se bo razrešila v mesecu ali dveh,« pravijo na Rdečem križu. Zaradi omejenih sredstev, priznavajo, ne bodo mogli pomagati vsem, ki bi pomoč potrebovali, zato zbirajo sredstva na posebnem humanitarnem računu, s pomočjo katerih bodo pomagali pri plačilu položnic za osnovne življenjske stroške, akcijo pa so poimenovali Pomagajmo ljudem našega mesta. Hkrati so v okviru Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljubljana za ljudi, ki potrebujejo pogovor in podporo na telefonu , dosegljivi vsak dan.Čeprav dnevni centri za najšibkejše v mestu ostajajo zaprti, v društvu Kralji ulice nadaljujejo delo, tudi sami so za donacije odprli poseben humanitarni račun, saj so sredi marca, po razglasitvi epidemije, ustavili distribucijo in ponujanje uličnega časopisa. »Za mnoge članice in člane, ki ponujajo Kralje ulice, je prispevek za časopis edini vir denarnih sredstev za preživetje, za druge je pomemben prihodek za plačilo sobe. Zato pozivamo vse, ki bi jih v teh kriznih časih želeli še naprej podpirati, da z donacijo podprete tiste, ki so jim izredne razmere otežile preživetje.«Prejete donacije bodo, kot dodajajo, ko bodo razmere to dopuščale, razdelili med vse tiste, ki ponujajo časopis. Z delom donacij bodo omogočili tudi aktivnosti v okviru programov društva, kot sta razvažanje hrane in delovanje začasnega zavetišča za brezdomce na Rimski.»Družini v stiski podarim pisalno mizo s predalnikom na kolesih.« To pomoč je pred kratkim ponudil nekdo v okviru facebook skupine Kaj rabiš? Lahko pomagam?, ki je del spletne platforme korona.fronta.org samoorganizirane skupine aktivistk in aktivistov Fronta. Nekdo drug pa je v facebook skupini Ne morem plačati najemnine iste platforme opisal svojo izkušnjo med epidemijo. »Živim v bloku s še tremi cimri. Oba študenta sva izgubila popolnoma vse prihodke iz študentskega dela, zato živiva izključno od žepnin staršev. Še več: študentka ni dobila niti izplačanih ur od delodajalca za mesec februar zaradi kriznih razmer, kot trdi delodajalec. Cimer, ki je redno zaposlen, ostaja na čakanju, medtem ko bo drugi prikrajšan le za malico in potne stroške. Med nami so velike razlike. Čeprav smo približno iste starosti, vsak preživlja krizo na svoj način: eni z večjo finančno krizo, drugi z manjšo,« je zapisal. In dodal: »Najemodajalec je bil razumevajoč in nam je za mesec marec predlagal, da znižamo najemnino za petdeset odstotkov. Za naslednje mesece smo v dogovoru. Še vedno obstajata dobrota in razumevanje«.Platforma je, kot pravijo njeni snovalci, namenjena kot organizacijsko orodje v času izrednih razmer in onkraj njih. »Prek nje si bomo poskušali deliti informacije, kako ravnati na delovnem mestu, doma in v lokalnem okolju. Hkrati želimo odpirati širša vprašanja o naši ekonomski ureditvi, ki jo je kriza razgalila v vsej njeni nesmiselnosti,« so zapisali. »Med epidemijo covid-19 se ne spopadamo le z zdravstveno, ampak tudi z ekonomsko in politično krizo, ki bo dolgoročno prizadela mnoge prebivalce. In medtem ko delavci žrtvujemo naše zdravje in plače, moramo zahtevati solidarnost tudi od lastnikov in vlade,« so še opozorili člani samoorganizirane skupine.