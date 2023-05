Predsednica republike spet pozvala Jankovića k ustavitvi gradnje kanala C0

»Verjamem, da vam nikakor ni vseeno za zdravje ljudi, za katero ste kot župan soodgovorni. Zato vas vnovič pozivam, da začasno prekinete gradnjo kanala C0, končate postopek za pridobitev presoje vplivov na okolje in odgovorno ter pregledno, v dialogu s splošno in strokovno javnostjo, sprejmete najboljšo možno odločitev.« To je v pismu županu Zoranu Jankoviću glede domnevno spornega ekološkega projekta v Ljubljani med drugim zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar.

Spomnimo, da je župan Janković predsednici države Pirc Musarjevi konec marca poslal pismo, v katerem je po njegovih besedah predložil vso potrebno dokumentacijo glede gradnje največjega okoljskega projekta v državi. In, kot je takrat povedal ljubljanski župan, so v urad predsednice države »poslali okoli 200 strani gradiva o kanalu C0, da bi se lahko predsednica bolje seznanila s potekom projekta.«

Vprašanje, zakaj ni bilo presoje vplivov na okolje

Pirc Musarjeva je zdaj odgovorila na prejeto dokumentacijo z ljubljanske občine in zapisala, da se zaveda, da presoja vplivov na okolje za kanal C0 na podlagi tedaj izdanih sklepov Agencije za okolje formalnopravno ni bila zahtevana. Vendar pa je po njenem mnenju »primerno vprašanje, kako oziroma zakaj za projekt takšnega javnega pomena, ki poteka tudi neposredno prek napajalnega zaledja, od koder priteče voda v vodnjake, presoje vplivov na okolje sploh ni bilo.«

Po mnenju predsednice države se je treba tudi vprašati, ali so bili vsi dosedanji postopki vodeni z odgovornostjo in ali je dosedanji postopek kar najbolje upošteval previdnostno načelo, ki je zdaj uzakonjeno v zdaj veljavnem zakonu o varstvu okolja.

Kot pravi Pirc Musarjeva, previdnostno načelo namreč zahteva, da je uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in proizvodov ali izvedba drugih posegov v okolje dopustna le, če ob upoštevanju znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi.

Ljubljanski župan Zoran Janković ves čas zatrjuje, da imajo na MOL vsa potrebna dovoljenja, zato gradnje kanala C0 ne bodo ustavili. FOTO: Leon Vidic/Delo

Voda je z ustavo zavarovano javno dobro

Ljubljanskega župana je tudi opozorila, da gre za projekt velikega javnega pomena, ki poteka po vodovarstvenem območju, iz katerega prebivalci Ljubljane in drugi uporabniki pijejo čisto pitno vodo. »V Republiki Sloveniji je voda ustavno zavarovano naravno javno dobro. Skrb za zagotavljanje in ohranjanje čiste pitne vode mora biti temeljnega in odločilnega pomena. Zato je pomembno, da se umakne vsak dvom o tem, da bi gradnja povezovalnega kanala C0 lahko v to kakor koli posegala ali bi celo lahko trajno ogrožala človekovo, našo pravico do pitne vode,« je zapisala predsednica države.

Zato je župana Zorana Jankovića še enkrat pozvala, naj čim prej pridobi neodvisno izvedensko presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje ter hkrati začasno prekine gradnjo kanala C0.