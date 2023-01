Poskočni petki nad mestnimi strehami

Klubi z živo glasbo so gotovo ena od obveznih atrakcij večjih mest. V Ljubljani jih je kar nekaj, vendar je le eden nad vsemi, in sicer Jazz club Ljubljanski grad. Koncerti so v tamkajšnji Skalni dvorani ob petkih ob 20. uri, klub pa se odpre uro prej. Kot prvi v drugem delu te sezone so sinoči nastopili udeleženci lanske Špil lige The Tree Man Band.

Igor Leonardi, programski vodja kluba, je povedal, da je »jazz klub družabni prostor, kjer se obiskovalci ob poslušanju popularne glasbe lahko tudi pogovarjajo, kaj spijejo in gredo na svež zrak ali cigareto. V grajsko Skalno dvorano, ki sprejme do 200 ljudi, sodijo zvrsti, kot so jazz, blues, soul, funk, hiphop in tudi ne preveč komercialen pop. Vse te glasbene zvrsti so se razvile iz bluesa in jazza prav v takšnih klubih in barih. Jazzovski purizem je zastarel, pri pripravi programa je merilo kakovost. Eno od letošnjih presenečenj so prav gotovo Hellcats, slovenski ženski metal band.«

The Tree Man Band so mlada posoška zasedba nove indie rock glasbe, ki je v zadnjih letih preplavila tudi slovensko glasbeno prizorišče. Peterica članov z raznovrstnimi glasbenimi ozadji ustvarja samosvoj slog benda, ki temelji tudi na zvokih trobente, udarnosti dveh kitar in dobro uigranem groovu bobnov in basa. Slovensko-argentinsko-kubanska zasedba Las Cuerdas (nastopili bodo 13. januarja) prepleta v svojem programu reggae, ska, rock, rap in latino. Zasedba deluje že več let in je nastopila na številnih festivalih, znana pa je tudi po pogostem sodelovanju z drugimi glasbeniki in skupinami. Las Cuerdas igrajo različne zvrsti glasbe v zabavnem latinskoameriškem slogu.

Izvrstni domači glasbeniki

Kvartet Home Run (zvrstili se bodo 20. januarja) je osnoval saksofonist Lenart Krečič in okoli sebe zbral vrhunske glasbenike slovenskega rodu, ki so se izpopolnjevali in delovali v tujini. Teo Collori je izjemno kitarsko senzibilen, pianist Tonč Feinig skrbi za harmonsko in melodično stabilnost, bobnar Gašper Bertoncelj pa je motor zasedbe. Severa Gjurin (nastopala bo 27. januarja) velja za pevko posebno mehkega glasu, ki nas s svojo barvo in maniro predvsem umiri in ustvari ozračje domačnosti. Njen prepoznavni glas pa bodo podprli izvrstni inštrumentalisti, kontrabasist Žiga Golob, kitarista Dejan Lapanja in Uroš Rakovec ter tolkalist Blaž Celarec.

Divjak-Ružić Trio (ki bo nastopil 3. februarja) sestavljajo pravi jazzovski mojstri. Bobnar Ratko Divjak je s kultnimi bendi oral ledino jugoslovanskega rocka. Kar 40 let je bil bobnar v Big bandu RTV Slovenija in sodeloval na več kot 10.000 posnetkih. Tokrat bo nastopil v družbi z Zvjezdanom Ružićem, odličnim pianistom in skladateljem, ter basistom Vedranom Ružićem. Zasedbo Skova in Skovani (nastopili bodo 10. februarja) je ustanovil Vasja Vipotnik alias Skova, trnovski raper, poet in freestyler, znan po družbenokritičnih besedilih z močno pesniško metaforiko. Konec leta 2021 je izdal svoj konceptualni prvenec z naslovom Theatrum, v katerem je združil moč igre in hiphopa ter sestavil svojo spremljevalno skupino. Skovani so sedemčlanski hiphopovski kolektiv s primesmi rocka, jazza, funka in še katere druge zvrsti.

Avtentičnost jamajške glasbe

Veseljaška zasedba The Authentics (ti bodo nastopili 17. februarja) pa je pestra kombinacija desetih glasbenikov iz zaledja Trsta, ki so se zbrali že leta 1999, da bi po kraški planoti godli v ležernih jamajških ritmih. V svoji dolgoletni karieri so člani skupine razvili avtentičen slog, ki je zmes več zvrsti od izvornega skaja v slogu The Skatalites, bluesa, funka in rocksteadyja. Jure Pukl (zvrstili se bodo 24. februarja) je prejemnik nagrade Prešernovega sklada leta 2015 in eden najbolj ustvarjalnih saksofonistov mlajše slovenske jazzovske generacije. Študiral je na Dunaju, v Haagu, na Berklee College of Music in končal magistrski študij na Glasbeni akademiji v Gradcu. Ukvarja se s sodobnimi interpretacijami jazza.

Country rock zasedba Fed Horses (nastopajo 3. marca) so zanimiva osvežitev v slovenski popularni glasbi. Zagonsko jedro sta bila sestra in brat Mihevc, pevka Urša in kitarist Jure. Zasedba ustvarja na presečišču žanrov americane, indieja, countryja in popa ter je že nanizala nekaj uspešnic. Do konca sezone bodo nastopili še ViP Band feat. Karin Zemljič & David Matići (10. marca), Jure Slapar Kvartet (17. marca), Blaž Vrbič & Big Band Grosuplje: Tribute to Frank Sinatra (24. marca), Tadej Kampl (7. aprila), Hellcats (14. aprila) in Lucky (21. aprila).