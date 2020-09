FOTO:Pouk celo v knjižnici in šolski avli

Brezovica – Potem ko so lani zgradili štirioddelčni prizidek k osnovni šoli na Brezovici, se je občina pred nedavnim lotila še gradnje šestoddelčnega prizidka k matični osnovni šoli Preserje, ki jo že več let pesti prostorska stiska. Z učenci so zapolnili vse prazne kotičke v šoli, v katerih zdaj poteka pouk. Na občini napovedujejo, da bo že prihodnje šolsko leto dovolj prostora za vse.»Število učencev sicer postopno, a vztrajno narašča. Že nekaj let imamo na matični šoli dva oddelka tretjih razredov, zato smo predlanskim pregradili skupinski prostor (avlo) na razredni stopnji in iz enega dela uredili učilnico,« ...