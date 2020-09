Povezovanje ljudi je njihova skupna točka

Ljubljana - V večgeneracijskem centru Skupna točka s sedežem v Mostah pravijo, da je njihov glavni cilj ostati dosegljivi – kljub omejitvam, povezanih s koronavirusom. Poudarjajo, da prav najbolj ranljivi v izrednih razmerah namreč potrebujejo največ podpore.



Da bi omogočili povezovanje lokalne skupnosti in hkrati ponudili preventivne programe za ranljive skupine prebivalcev, sta Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in Slovenska filantropija pred tremi leti vzpostavili, kot sta ga poimenovali, večgeneracijski center Skupna točka. Ta ima sedež na Zaloški 54 v Mostah, prostore pa danes na še štirih drugih lokacijah v Ljubljani in sosednjih občinah. Na dan odprtja moščanskega centra je v njem potekalo predavanje Andraža Terška o verodostojnosti laži, Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste - Polje, pa je poudarila, da so si za pridobitev takšnih prostorov prizadevali več let, saj pomenijo učinkovitejše reševanje in pomoč v lokalnem okolju. »Zelo pomemben je prenos znanja, tako med organizacijami kot tudi med ljudmi. Zato smo veseli, da lahko skupaj s Slovensko filantropijo in drugimi partnerji ustvarjamo prostor, ki bo povezoval ljudi različnih generacij in iz različnih socialnih ozadij,« je dejala.



Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, je izpostavila pomen vključevanja ranljivih skupin v lokalno skupnost: »Veseli smo odziva občin, ki so projekt podprle, saj to kaže na zavedanje, da skupnosti potrebujejo odprte prostore srečevanja in vključevanja vseh, tudi najranljivejših skupin prebivalstva. Posebni poudarek našega programa bo medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje.« Da si predvsem želijo, da bi Skupna točka postala prostor za druženje ljudi v lokalnih skupnostih, pa je takrat dejala Tanja Petek, vodja večgeneracijskega centra Skupna točka. »Zato so vabljeni vsi, tisti, ki bi želeli predati svoje znanje, in tisti, ki bi želeli pridobiti nove veščine.«

Odprta vrata

Po treh letih od vzpostavitve večgeneracijskega centra ugotavljajo dobrobit takšnih prostorov. Samo v prvi polovici letošnjega leta so izvedli več kot 1600 ur delavnic, več kot 2700 ur so namenili informiranju. Na novo jih je obiskalo več kot 1500 ljudi, pomagalo pa trideset novih prostovoljcev.



»V tem šolskem letu bomo nadaljevali učno pomoč, saj se je izkazalo, da jo otroci zares potrebujejo,« je dejala Eva Ličof, ki ustvarja program Skupne točke na Vrhniki. Kot pravijo ustvarjalci, je bilo namreč spomladi, ko so bile med epidemijo šole zaprte, veliko povpraševanja prav po učni pomoči, zato so jo organizirali na vseh petih lokacijah in jo izvajali tudi po spletu. To bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Ob številnih delavnicah, ki se bodo še zvrstile, kot sta tečaja skejtanja in programiranja ter tehnične delavnice, pripravljajo tudi Festival migrantskega filma in prostovoljsko akcijo Dan za spremembe. »Na nepredvidljive čase smo pripravljeni,« je sporočila Tanja Petek in dodala, da pri načrtovanju aktivnosti upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »V večgeneracijskih centrih Skupna točka nudimo zares širok nabor vsebin in vse so brezplačne, vrata pa so odprta vsem, seveda v skladu z upoštevanjem preventivnih ukrepov.«