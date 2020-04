FOTO:Požar na Šentviškem hribu je pogašen

Na tem območju je sicer v zadnjem času zagorelo že šestkrat, zadnji večji požar se je zgodil 20. marca. Tedaj je zato Anže Bitenc iz Gasilske brigade Ljubljana opozoril, da ne izključujejo možnosti, da je bil požar povzročen namerno.

Požar v gozdu med Toškim čelom in Šentviškim hribom. FOTO: Uroš Hočevar

Na pobočju Šentviškega hriba v ljubljanskem Šentvidu je popoldan izbruhnil požar. Pri gašenju je sodelovalo večje število gasilcev iz ljubljanske gasilske brigade in gasilci osmih prostovoljnih gasilskih društev, so na svojem facebook profilu sporočili z Gasilske brigade Ljubljana.Po okoli štirih urah so ob 21.30 uri sporočili, da je požar pogašen. Zdaj z vodo zalivajo še manjša požarišča, v pripravi je organizacija gasilske straže. Dve enoti iz prostovoljnih gasilskih društev pa se vračajo v gasilski dom.Pri gašenju je pomagala tudi posadka Slovenske vojske z vojaškim helikopterjem, s pomočjo katerega so požar gasili na nedostopnem delu Šentviškega hriba.