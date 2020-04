Pozor, jutri sečnja dreves v Bizoviku!

Zavod za gozdove se je za posek dreves v gozdu na Bizoviku odločil zaradi sanacije poškodovanih smrek po vetrolomu. Fotografija je simbolična. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

V gozd brez slušalk, pse na vrvice

V gozdu na Bizoviku med Hruševsko cesto in Krožno potjo je zavod za gozdove Slovenije označil drevje za posek iz sanitarnih razlogov. Ker bo sečnja potekala od jutri, četrtka, 23. aprila, do sobote, 25. aprila, obiskovalce prosijo, naj se v tem obdobju izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna navodila izvajalcev sečnje in zavoda za gozdove.Za posek so označili 14 smrek, ki so bile zaradi posledic vetroloma močno poškodovane. Gre za izruvana, odlomljena, prelomljena in močno nagnjena drevesa oziroma za drevesa s poškodovanimi krošnjami. Po navodilih zavoda za gozdove bodo sečnjo in spravilo lesa opravili tako, da bo gozd čim manj poškodovan. Še posebej bodo pazili na gozdna tla, mladje in preostalo drevje. Po poseku bodo uredili sečišče ter v prvotno stanje spravili poti, če bodo te poškodovane zaradi sečnje in spravila.Obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje in spravila lesa zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Če se bodo obiskovalci kljub temu podali na to območje, jih na zavodu pozivajo, naj pri tem ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov pa svetujejo, naj imajo pse na vrvici.