Prebivalci Štepanjskega vlagajo tožbo proti Mestni občini Ljubljana

Prebivalcem Štepanjskega naselja je po spremembi parkirnega režima in po tednih vsakodnevnega redarskega nadzora in odvozov avtomobilov, dokončno prekipelo. Po razstrelitvi parkomatov v začetku meseca so se odločili še za pravna sredstva. Danes na Okrajno sodišče v Ljubljani, zaradi novega režima uporabe soseske, vlagajo motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice proti Mestni občini Ljubljana (MOL).

»Na novo uveden parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom. Zemljišča so v postopkih zakona ZVEtL-1 (Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča). MOL nima pravice izvajati posegov na zemljiščih, dokler se postopki po ZVEtL-1 ne končajo,« so navedli prebivalci.

Poudarjajo, da so parkirišča na območju uporabljali in zanje skrbeli že petdeset let. »Zanje smo skrbeli, risali parkirne črte, čistili listje s parkirišč, jih plužili. Naenkrat smo v spalnem naselju, kamor se vsak dan vračamo po svojih delavnikih, primorani v plačevanje parkirnine, v soočanje z neumornim postopanjem redarjev, ki pišejo kazni in odvažajo naše avtomobile,« so opozorili.

Prebivalci Štepanjskega naselja so se organizirali in spustili v pravni boj z občino. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zgroženi so tudi nad količki, ki jih onemogočajo dostop do stanovanj, zaradi česar se »starejši, starši z bolnimi otroci in navsezadnje tisti, ki kupijo kos pohištva, so sedaj soočeni z administrativnimi procedurami, brez katerih z vozilom ne morejo dostopati do svojega doma«. Zaradi razmer so se prebivalci »odločili uporabiti pravna sredstva, ki so nam na voljo, da se zaščitimo pred občinskim poseganjem v naša življenja in naš življenjski prostor,« so sporočili.

Več bodo povedali v izjavi, ko bodo ob enih popoldne vložili tožbo na Okrajno sodišče.