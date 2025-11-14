Pred vrati drastična podražitev parkiranja v Ljubljani

Cene parkiranja v prestolnici so se nazadnje spremenile junija leta 2023, a je takratna sprememba v vseh treh conah prinesla minimalno podražitev, zgolj za 10 centov na uro. Po novem pa bo parkiranje v mestu dražje za kar 30 odstotkov. Prinaša pa predlog nove odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, tudi nekaj novosti, s tem pa tudi za kar štiri milijone evrov več prihodkov na leto. Toliko se bo namreč nateklo v blagajno občinskega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT).