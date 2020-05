FOTO:Pregrada bo preprečevala, da Grosuplje ne bo spet plavalo

Grosuplje – Po desetletjih načrtovanj in tudi nesporazumov z ministrstvom za okolje in prostor (Mop) bodo v kratkem vendarle začeli graditi zadrževalnik Veliki potok v grosupeljski občini. Mesto bo tako ob potokih Bičje in Grosupeljščica predvidoma v slabih dveh letih, kolikor bo trajala gradnja tega prepotrebnega objekta, varnejše pred poplavami.Za zagotovitev poplavne varnosti Grosuplja, ki je bilo v zadnjem desetletju trikrat poplavljeno, je postavitev brane med naseljema Velika Stara vas in Gradišče tako zelo pomembna, da je to območje pred tremi leti obiskala tudi takratna okoljska ministrica Irena Majcen. Takrat je ...