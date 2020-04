Prenova Dunajske se (končno) začenja  

Dunajska cesta je med najbolj prometno obremenjenimi cestami v prestolnici. FOTO: Ljubo Vukelič /Delo



V začetku tedna zapora na Dunajski in Šubičevi

V začetku prihodnjega tedna bo ljubljanska občina, kljub izrednim razmeram, ki vladajo v državi, začela obnavljati Dunajsko cesto. Za Bežigradom bodo tako v prihodnjih tednih (predvidoma bodo dela končana šele konec avgusta) uredili tudi nove kolesarske steze in površine za pešce ter obnovili odsek od Obvozne ceste do križišča z Vilharjevo cesto. Ker so že za ponedeljek napovedane zapore prometa, voznikom svetujemo, naj upoštevajo prometno signalizacijo.Dela na Dunajski bodo v prvi fazi potekala na odseku med Obvozno cesto in severno obvoznico, kasneje pa se bodo lotili še odseka od severne obvoznice do Baragove ulice in od Dimičeve ulice do Vilharjeve ceste. Ureditev kolesarskih površin in površin za pešce na Dunajski cesti, ki so jo že leta zahtevali ljubljanski kolesarji, delno financirata država in Evropski sklad za regionalni razvoj.Med obnovo bodo delavci obnovili talno in horizontalno prometno signalizacijo, javno razsvetljavo, odvodnjavanje in avtobusna postajališča. Glavni izvajalec del je litijski Trgograd, ki bo dela izvajal skupaj s podjetjema Komunalne gradnje in Prenova - Gradbenik. Vrednost investicije znaša 6,5 milijona evrov (z DDV), država in Evropska unija pa bosta primaknili 1,7 milijona evrov (z DDV).Od ponedeljka, 6. aprila, do predvidoma 30. avgusta bo polovična zapora na odseku Dunajske ceste od Ulice 7. septembra do ljubljanske obvoznice. Od 14. aprila do predvidoma 30. avgusta pa bo Dunajska cesta na odseku med Obvozno cesto in Ulico 7. septembra zaprta za ves promet. Obvoz bo urejen po Štajerski cesti.Občina bo prav tako v ponedeljek, 6. aprila, začela obnovo Šubičeve ulice v središču mesta. Pred stavbo državnega zbora bodo namreč zamenjali kamnite plošče, dela bodo predvidoma trajala do 4. maja, na cesti pa bo v tem času polovična zapora prometa.