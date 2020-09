FOTO:Prenova Dunajske se seli znotraj obroča

Čeprav na Dunajski in Tržaški cesti obnovitvena dela po navedbah občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet potekajo v skladu s terminskim načrtom in brez težav, dela na Dunajski cesti med severno obvoznico in Ruskim carjem oziroma Ulico 7. septembra do 30. avgusta še niso bila dokončana. Nestrokovno bi lahko ocenili, da vsaj na tem odseku zaključek res ni več daleč, tako da bi promet kmalu lahko stekel dokaj normalno.A brez mestnega potniškega prometa, saj je položaj med Ruskim carjem in prehodom čez kamniško progo drugačen. Tam dela še zdaleč niso končana; včeraj so posamezne odseke sicer asfaltirali, a po ...