Prenova Roške: kaj se bo spremenilo do leta 2030

Če (oziroma ko) bodo mestni svetniki na današnji seji potrdili spremembo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje Roške, se bodo končno začeli postopki za novo izobraževalno središče. V tem delu Ljubljane namreč že najmanj 15 let načrtujejo gradnjo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) in študentskega doma. Urbanistična rešitev kot podlaga za OPPN je bila izdelana pred petimi leti in je delo biroja Bevk ­Perović arhitekti.