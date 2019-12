Preložena dražba za zemljišča pri URI Soča

Ker za dražbo zemljišč pri Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča nihče ni plačal varščine, jo bo MOL po napovedi župana Zorana Jankovića preložil za en teden. Izklicna cena bo nižja od prvotne, ta je 500 evrov za kvadratni meter, kakšna bo, pa župan ni hotel povedati.



Za dražbo predvidena zemljišča so razdeljena v dva sklopa, manjši sklop B v velikosti okrog osem tisoč kvadratnih metrov je že ves čas namenjen razvoju URI Soča in ga je MOL po županovih večkrat ponovljenih besedah dal na dražbo samo zato, da bi preveril tržno vrednost zemljišča, za večji sklop A z okrog 12.000 kvadratnimi metri pa se je zanimala družba Mijaks, ki je vrednost ocenjevala nekaj čez 200 evrov za kvadratni meter, a bi bila pripravljena odšteti tudi 300 evrov. Na občini so potem v razpisu za javno dražbo za oba sklopa zapisali številko 500. Mijaks, ki bi tam gradil varovana stanovanja, je ponudbo umaknil, varščine nista plačali niti drugi interesentki, zavarovalnici Triglav in Sava, ki bi tam gradili zdravstveni center.

Mestnih 113 milijonov evrov za šole in vrtce

Nepremičninska menjava zemljišč ob URI Soča za prostore nekdanje otroške mestne bolnišnice se kot možnost omenja že več kot desetletje, izjavo ministra za zdravje Aleša Šabedra dan po srečanju z ljubljanskim županom sredi prejšnjega tedna, da ne bo barantal z otroki, pa Zoran Janković ocenjuje kot nesprejemljivo in žaljivo. Kajti MOL je samo letos za otroke v vrtcih in šolah namenila 113 milijonov evrov, skoraj tretjino svojega proračuna, samo letos bo več kot petdeset odprtij obnovljenih in energetsko saniranih objektov vrtcev in šol – danes na primer osnovnih šol Oskarja Kovačiča in Poljane.



Ponedeljkov sklep državnozborskega odbora za zdravstvo, da naj imajo zemljišča tak status, ki bo zagotavljal možnosti za nadaljnji razvoj URI Soča, je za župana Zorana Jankovića povsem brezpredmeten, saj zemljišča tak status že imajo. Potem ko je ministrstvo za zdravje sredi novembra pozvalo državno odvetništvo, da vloži predlog za določitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi URI Soča ali da vloži tožbo na ugotovitev lastninske pravice države. Po napovedih naj bi državno odvetništvo danes na sodišče vložilo predlog, po katerem promet z zemljišči v sklopu B do določitve pripadajočih zemljišč ne bo možen.

Križanke in arhiv

Župan Zoran Janković je od novembrske seje mestnega sveta že večkrat javno povedal, da želi MOL po več kot desetletju urediti odnose z državo na področju nepremičnin. Poleg URI Soča je na današnji konferenci za novinarje tako spregovoril še o odpovedi brezplačne najemne pogodbe Zgodovinskemu arhivu Ljubljana ter selitvi Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF) iz Križank na Roško in vselitvi Festivala Ljubljana. V zameno bi MOL državi namenila zemljišče na Barjanski cesti za Hišo znanosti, ki se bo gradila z evropskimi sredstvi.



Tako v arhivu kot v šoli so po županovih besedah že pred leti ocenjevali, da prostori (v mestni hiši, nad županovo pisarno za arhiv in v Križankah za šolo) za njuni dejavnosti niso primerni. Zoran Janković tudi pravi, da bo že tako dolg rok za izselitev arhiva ob podpisu dogovora mogoče še podaljšati, šola pa v Križankah tako ali tako ostaja do 1. septembra 2022.



V zvezi s srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo je danes Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti (Sviz) poslal odprto pismo s podporo šoli, kjer nasprotujejo selitvi, s pristojnega ministrstva pa, da je za rešitev prostorske stiske SŠOF, ki »izvaja pouk na treh lokacijah: v Križankah (Gosposka ulica 18), v stavbi ekonomske srednje šole (Roška cesta 2) in za izvajanje športne vzgoje v prostorih Športnega društva Tabor (Tabor 13) predvidena novogradnja šole na Roški cesti. Tam bo SŠOF pridobil zadostne, primerne ter funkcionalne prostore za dijake in za zaposlene, poleg tega pa telovadnico, zunanje nepokrite športne površine, druge zunanje šolske površine, zaklonišče in podzemna parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce.«