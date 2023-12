Prestolnici se obeta še ena podražitev

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so junija v Ljubljani podražili parkiranje na območjih s parkomati in v občinskih parkirnih hišah, jeseni pa so se za 15 odstotkov podražili tudi vrtci, bodo zdaj za prav toliko zvišali cene storitev javnega podjetja Žale. Mestni svetniki bodo namreč na decembrski seji zagotovo potrdili predlog o podražitvi grobnin, nove cene pa naj bi začele veljati že s prvim januarjem prihodnje leto