Pričakujejo večje potrebe po varstvu

Ljubljana - Ker je počitniško varstvo zaradi občinskega sofinanciranja cenovno ugodnejše, je povpraševanje precej večje od ponudbe. Z letošnjim naborom izvajalcev so predvideli izvedbo programov poletnega počitniškega varstva za skupaj 2854 udeležencev.Prijave po elektronski poti so izvajalci začeli zbirati včeraj, izkušnje preteklih let pa kažejo, da prosta mesta hitro poidejo. Tako pravi tudi Tanja Povšič, vodja projektov v Mestni zvezi prijateljev mladine Ljubljana, v kateri so bili eni od dvanajstih izbranih izvajalcev subvencioniranega varstva med prihajajoči šolskimi počitnicami. »Starši se v strahu, da bodo ostali ...