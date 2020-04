FOTO:Prihodnji dve poletji obnova predorov Golovec

Takoj po zaključku zimske sezone so se na avtocestah nadaljevala redna vzdrževalna dela in s tem povezane zapore prometa. Dars je ob okrnjenem prometu na ljubljanskem obroču od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid predvidena dela zaključil že pred velikonočnimi prazniki. V tednu po praznikih pa je promet med Brezovico in Vrhniko v smeri proti Kopru zaradi preplastitve poškodovanih delov voznega pasu potekal le po prehitevalnem pasu.V »običajnih« razmerah bi tovrstne zapore zaradi preplastitev poškodovanih delov vozišč ali zalivanja razpok, s čimer se podaljšuje življenjska dobo vozišča na prometno sicer zelo obremenjenih ...