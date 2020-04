Priključek Dragomer – po obliki in ceni kot diamant

Strojev ni, Stanovnik optimist

Kdaj bodo začeli z gradnjo AC priključka Dragomer, ni znano.

Dve krožišči, nadvoz in povezovalna cesta, za 27 milijonov evrov.

Novi priključek bodo zgradili 2,5 kilometra od sedanjega na Brezovici.

Primorska avtocesta pri Brezovici. FOTO: Marko Feist



V projektu tudi povezovalna cesta

Župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik, javnosti znan kot Puščavski lisjak. FOTO: N. N.

Ljubljana – Zaradi prometne razbremenitve avtocestnega priključka (AC) na Brezovici namerava Dars proti Vrhniki zgraditi nov avtocestni priključek Dragomer in hkrati še 1,7 kilometra povezovalne ceste do križišča pri železniškem prehodu v Vnanjih Goricah. Uresničitev projekta bo odpravila dolge kolone vozil in prispevala k prometni varnosti vseh udeležencev v prometu, ocenjuje, župan občine Log - Dragomer.Načrtovano je bilo, da se bo naložba začela že lani, a se je nepričakovano zataknilo. Agencija za okolje (Arso) je namreč zavrgla vlogo investitorja za izdajo okoljevarstvenega soglasja (OVS), saj jim Dars ni predložil hidrološke študije. Omeniti velja, da je Dars že leta 2012 pridobil okoljevarstveno soglasje, a ker po petih letih niso začeli z deli, je to soglasje propadlo.Za ta pomemben prometni in okoljski projekt je družba Dars doslej izdelala projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), direkcija za vode je zdaj vendarle potrdila hidrološko-hidravlično študijo, postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa že poteka. Darsu je do zdaj uspelo pridobiti približno 95 odstotkov vseh potrebnih zemljišč za načrtovano gradnjo avtocestnega priključka Dragomer na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko. Gre za enega izmed najbolj obremenjenih delov slovenskega avtocestnega omrežja, kjer so se pred izbruhom epidemije vile dolge kolone vozil.Nov priključek bodo zgradili 2,5 kilometra od sedanjega priključka Brezovica v smeri Vrhnike. Gradnja bo predvsem zaradi zahtevnih barjanskih tal in temu prilagojene tehnologije trajala najmanj dve gradbeni sezoni. Tehnologija gradnje premostitvenega objekta (nadvoza) bo po zagotovilih Darsa, kjer še ne vedo, kdaj bodo zaropotali delovni stroji, prilagojena tako, da bo čim manj ovirala promet na avtocesti, tako da so predvidene le krajše zapore prometa.Poln optimizma je župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik, ki se je skupaj s sosednjih brezoviškim županom Metodom Ropretom vključil v komunikacijo med investitorji in okoljskim ministrstvom. Pohvalil je takratno direktorico Arsa Lilijano Kozlovič, ki je s svojo ekipo delovala povezovalno in strokovno. »Zdaj vsi vpeti dosegajo dogovorjeni terminski načrt, ki nas navdihuje z realnim optimizmom,« je prepričan Stanovnik.z Darsa je povedal, da bo nova naložba preusmerila promet z obstoječih regionalnih cest Brezovica–Vrhnika in Brezovica–Notranje Gorice–Podpeč na avtocesto. Zaradi novega priključka se bodo prometni tokovi s sedanje regionalne ceste Vrhnika–Brezovica preusmerili na avtocesto že pred naseljem Brezovica ter s tem močno razbremenili obstoječi priključek Brezovica pri Gorjancu in del odseka regionalne ceste med Gorjancem in križiščem pri Poku. »Gradnja bo porazdelila prometne tokove predvsem v jutranji in popoldanski prometni konici. Na ta način bo mogoče cestno omrežje bistveno razbremeniti in tako zagotoviti višji nivo uslug ter večjo prometno varnost uporabnikom cest,« je prepričan Koler.Nov avtocestni priključek Dragomer je načrtovan kot polni štirikraki priključek v obliki »diamanta«, obe načrtovani krožišči pa sta dovolj oddaljeni od sedanje avtoceste, tako da nekoč ne bosta ovirali gradnje tretjega voznega pasu proti Ljubljani in Vrhniki. V okviru novega avtocestnega priključka bo zgrajena tudi zahodna obvozna cesta južnega dela Brezovice vse do nivojskega prehoda čez železniško progo Ljubljana–Trst pri Vnanjih Goricah, z navezavo na obstoječo regionalno cesto Podpeč–Brezovica.Skupno investicijsko vrednost na Darsu ocenjujejo na dobrih 27 milijonov evrov, od tega bodo gradbena dela stala okoli 22,5 milijona evrov.»Višina investicijske vrednosti je posledica obsega predvidenih ukrepov. Priključek je zasnovan kot polni štirikraki priključek z navezavo na obstoječo regionalno cesto, poleg ukrepov na avtocesti in novega nadvoza je predvidena še izgradnja povezovalne ceste do križišča pri železniškem prehodu v Vnanjih Goricah,« je še povedal Marjan Koler iz Darsa.