    Ljubljana in okolica

    Priključena plinska enota, cena ogrevanja ostaja enaka

    Fiksni del cene daljinskega ogrevanja se bo zvišal za slabih 49 odstotkov, variabilni del pa znižal za dobrih 13 odstotkov.
    Fiksna cena ogrevanja se povečuje zaradi zagona plinsko parne elektrarne. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Fiksna cena ogrevanja se povečuje zaradi zagona plinsko parne elektrarne. FOTO: Jože Suhadolnik
    B. T.
    29. 12. 2025 | 14:23
    3:58
    A+A-

    S 1. januarjem se bosta v Ljubljani spremenila fiksni in variabilni del cene toplote za daljinsko ogrevanje. Fiksni del cene toplote, ki je na računih izražen kot priključna moč, se bo zaradi vključitve plinsko-parne enote povišal, variabilni del cene toplote, ki je na računih izražen kot dobavljena toplota, pa se bo zaradi zmanjšanja stroškov energentov znižal. Povprečna cena toplote ostaja do konca ogrevalne sezone, to je predvidoma do aprila, nespremenjena in znaša 114,23 evra, z davkom 139,35 evra na megavatno uro.

    Skupni strošek za ogrevanje povprečnega dvosobnega stanovanja se zaradi sprememb fiksnega in variabilnega dela cene ne bo spremenil. V obdobju od 1. januarja do konca ogrevalne sezone bo z davkom v povprečju znašal približno 74 evrov na mesec.

    Fiksni del cene toplote (priključna moč) se bo povišal za 48,55 odstotka, in sicer s trenutnih 1.950,29 evra na megavat ma mesec na 2.897,15 EUR/MW/mesec brez DDV. Variabilni del cene toplote (dobavljena toplota) se bo znižal za 13,11 %, in sicer s 86,78 evra na MWh na 75,40 evra na MWh brez DDV. Fiksni del cene toplote trenutno predstavlja približno 30 odstotkov cene toplote, variabilni del pa 70 odstotkov.

    Nova proizvodna enota

    Ključen razlog za spremembo fiksnega dela cene toplote je zagon nove proizvodne infrastrukture v Energetiki Ljubljana, to je plinsko-parne enote (PPE-TOL), za spremembo variabilnega dela cene pa nižji stroški energentov za proizvodnjo toplote. Cena toplote je skladno z metodologijo za oblikovanje cene toplote izračunana na podlagi upravičenih stroškov, s soglasjem pa jo potrdi Agencija za energijo.

    PPE-TOL je eden največjih energetsko-okoljskih projektov v zadnjih desetletjih - omogoča kar 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga, zaradi česar predstavlja zelo pomemben ukrep k nadaljnjemu izboljševanju kakovosti zraka v Ljubljani. Poleg proizvodnje toplote za sistem daljinskega ogrevanja omogoča tudi dvakrat večjo proizvodnjo električne energije, kar pomembno prispeva k povečanju samooskrbe Slovenije z električno energijo. Vsa električna energija, ki jo proizvaja PPE-TOL, je proizvedena v visoko učinkoviti soproizvodnji.

    Vloga primarnih energentov v glavnem proizvodnem objektu v Energetiki Ljubljana se s PPE-TOL spreminja – primarni energent postaja zemeljski plin, ki velja za energent prehoda v nizkoogljično družbo, vse večjo vlogo pa dobivajo tudi lesni sekanci.

    Večja uporaba obnovljivih virov energije

    V teku je projekt prenove premogovnega kotla 1 na biomasni kotel, s čimer se bo še zmanjšala uporaba premoga, predvsem pa se bo povečala uporaba lesnih sekancev in s tem uporaba obnovljivih virov energije za proizvodnjo toplote in elektrike. V novembru je Energetika Ljubljana uspešno kandidirala na javnem razpisu Mope, namenjenem spodbujanju gradnje in prestrukturiranja daljinskih sistemov ogrevanja na obnovljive vire v obdobju 2025–2029, in pridobila 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Ti bodo sukcesivno črpani v štirih letih. Za ta projekt ima družba že pridobljeno gradbeno dovoljenje, trenutno pa je v teku mednarodni razpis za izbor izvajalca.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    daljinsko ogrevanjeEnergetika LjubljanaceneTE-TOLzemeljski plin

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Črna kronika
    Primorska

    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    V zadnjih dneh so prejeli več obvestil o metanju prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti ponovno opozarjajo, kaj je dovoljeno in kaj ne.
    Staš Ivanc 29. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dobiacco

    Klaebo v Pogačarjevem slogu povečuje prednost na tekaškem Touru

    Norveški as ima že po dveh etapah novoletne tekaške turneje skoraj minuto prednosti pred zasledovalci. Slovenci daleč v ozadju.
    29. 12. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brigitte Bardot

    Sin pokojne Brigitte Bardot, ki je bežal od matere

    Sin Brigitte Bardot si je v tujini ustvaril družino in kariero, ločeno od zvezdniškega priimka njegove matere.
    29. 12. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča na avtocesti

    Pred policisti peš pobegnil na avtocesto in umrl

    Policisti so ugotovili, da je moški v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.
    29. 12. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

