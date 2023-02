Predstojniki enot ZD Ljubljana: Začnite se pogovarjati!

Vodstveni kader v enotah ljubljanskega zdravstvenega doma se je odzval na medijske objave in polemike v zvezi z razmerami na področju primarnega zdravstva v Ljubljani. V javnem pismu opozarjajo, da je ob nenehnih napadih na ZD Ljubljana, vsakodnevnem iskanju nepravilnosti in enostranskih objavah v medijih »takšno stanje za zaposlene in paciente postalo nevzdržno«.

Antonijo Poplas Susič, direktorico ZD Ljubljana podpirajo tako župan Zoran Janković kot tudi njeni najožji sodelavci. FOTO: Leon Vidic/Delo

Težave v primarnem zdravstvu se, kot pravi osem predstojnikov enot ljubljanskega zdravstvenega doma, kopičijo že leta po vsej državi. In dodajajo, da so na to ves čas opozarjali, odločevalcem so pošiljali predloge za izboljšanje, a žal niso bili slišani. »Zdaj se vse težave, ki smo jih napovedovali, usmerja le v iskanje krivca pri vodstvu ZD Ljubljana. Vse to pa zelo slabo vpliva na odnos pacientov do naših zaposlenih. Zato ne moremo več sprejeti številnih in nenehnih očitkov, ki se jih moramo vsakodnevno braniti. Velika večina zaposlenih dela odlično in skupaj želimo največjih zdravstveni zavod na primarni ravni dvigniti na najvišjo možno raven, v želji, da bi pacienti dobili prijazno in dobro oskrbo, kolikor je to mogoče. V teh težkih časih bi se zato morali vsi skupaj vprašati, kaj želimo doseči in kako lahko skupaj prispevamo za boljši danes in boljši jutri,« so zapisali.

Opozorilo o spodbujanju nasilja

Ob tem opozarjajo, da tisti, ki blatijo vodstvo in ZD Ljubljana, s tem tudi spodbujajo nasilje, kar pa se že pozna v ambulantah. »Opažamo, da so uporabniki pod vplivom negativnih objav in da se najverjetneje ne zavedajo, da s tem vplivajo tudi na zdravstveno obravnavo. Odločevalcem predlagamo, da sedejo za mizo, preučijo vse predloge, ki smo jih iz ZD Ljubljana posredovali v preteklih letih, mi pa si želimo le v miru opravljati svoje delo.«

V zvezi z domnevno slabimi odnosi znotraj zavoda pravijo, da se na ta način le preusmerja pozornost javnosti od resničnih težav, v katerih se nahaja celotni slovenski zdravstveni sistem. Ob tem pa navajajo rezultate anonimne raziskave v ZD Ljubljana med zdravstvenimi delavci in vsemi zaposlenimi. Ti kažejo, da» so odnosi med zaposlenimi zelo dobri, da si pomagajo med seboj, da jim je omogočeno izražati svoja mnenja, tudi če so drugačna.«

Razlogi za odhode so znani

Ponovili so, da so odhodi iz dejavnosti družinske medicine večinoma posledica dalj časa trajajoče preobremenjenosti z delom in administrativnimi nalogami. V določenih primerih pa da so odhodi povezani tudi z možnostjo večjega zaslužka in drugačne organizacije delovnega časa pri koncesionarjih ali v gospodarstvu. Na obremenitve je stroka opozarjala vrsto let, v ZD Ljubljana so to v zadnjih mesecih opozarjali zelo aktivno, in tudi pozivali odločevalce k sistemskim ureditvam oziroma ukrepom.

»Ob vse večjem kadrovskem primanjkljaju na določenih področjih in neustreznem vrednotenju dela (vključno z uravnilovko v plačnem sistemu, ki velja za javni sektor) se bodo trenutne težave samo še dodatno poglabljale, seveda, če ne pride do korenitih reform. Večina drugih dejavnosti znotraj ZD Ljubljana, kjer še ni hujše kadrovske podhranjenosti na trgu dela, deluje nemoteno. Vendar, če ne pride do konkretnih rešitev na državni ravni, se utegne srednjeročno situacija poslabšati tudi na drugih področjih primarne zdravstvene dejavnosti, kot so: zdravstvena nega, pediatrija, ginekologija, zobozdravstvo....« V ZD Ljubljana si zato želijo, da se družinski zdravniki in vsi drugi zdravstveni delavci lahko končno posvetijo svojemu osnovnemu poslanstvu, to je skrbi za paciente.

Sporna nagrada Poplas Susičevi

Ob tem dodajmo, da je jabolko spora že nekaj časa predlagana nagrada za delovno uspešnost za leto 2021 Antoniji Polas Susič, direktorici ZD Ljubljana, o kateri bodo odločali na seji mestnega sveta, sklicani za prihodnji ponedeljek. Temu sicer odločno nasprotuje mestna opozicija, stranka Levica pa celo predlaga umik točke dnevnega reda. Župan Zoran Janković je včeraj ponovno zatrdil, da bodo o nagradi Poplas Susičevi mestni svetniki zagotovo razpravljali.