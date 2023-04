Prizidek ne bo rešil prostorskih težav logaške šole

V nadaljevanju preberite:

Po vseh zapletih z izvedbo projekta gradnje prepotrebne nadzidave oziroma prizidka k logaški osnovni šoli Tabor na tamkajšnji upravni enoti napovedujejo tehnični pregled po prvomajskih praznikih. Z novim objektom bodo učenke in učenci pridobili večjo jedilnico, dodatna dva razreda in sedem šolskih kabinetov. To je sicer dobra novica. Slaba novica pa je, da prizidek ne bo rešil prostorske problematike, saj projekcije kažejo, da se bo število učencev s sedanjih 535 v prihodnjih letih povečalo na 750.