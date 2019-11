Prižig lučk v Ljubljani

Vse se začne na Prešernovem trgu



Obljubljajo ekološki ognjemet

Za obiskovalce decembrskih prireditev bo od 1. decembra do vključno 1. januarja 2020 omogočeno brezplačno parkiranje na Vodnikovem trgu (na fotografiji prižig lučk leta 2017). FOTO: Leon Vidic/Delo

Tudi hišice z darilnim programom

Staro mestno jedro Ljubljane je pozno popoldne razsvetlilo več kot 50 kilometrov prazničnih lučk, mesto pa bo v adventnem času krasilo devet smrek. Osrednja smreka stoji na Prešernovem trgu, podaril jo je Bežigrajčan in je visoka 18 metrov, težka 4,5 tone in okrašena s približno desetimi kilometri luči.Novoletna okrasitev z 800 svetlobnimi telesi, ki nosi naslov Ciklus, je retrospektiva dolgoletnega dela pokojnega avtorja, ki je tudi avtor letošnjih skulptur in primarnih enot, za njeno postavitev in njen koncept pa je poskrbel njegov sin. Vse ima svoj naravni cikel – vesolje, galaksije, zvezde, atomi, subatomski delci in življenje. Letošnja postavitev je posvečena tem ciklom in prehodom med načini obstoja, energijo in snovjo, hkrati pa se poklonila ciklu zemeljskega življenja njenega izvornega snovalca – Zmaga Modica.Celotna likovna pripoved okrasitve se začne na Prešernovem trgu, predstavlja pa jedro velike galaksije, posamezne zgodbe se kot žarki širijo po starem mestnem jedru in se ponekod razvejajo ali povezujejo v strnjeno pripoved. Drevje nabrežij je opremljeno s čistimi linijami, ponekod je povezano tudi čez Ljubljanico, v znamenje dobrih odnosov, ne glede na to, s katerega brega je kdo. V Parku Zvezda, kjer so peščene poti to jesen tlakovali s poliuretanskim peščenim tlakom bele barve, ki je vodoprepusten in odporen na ultravijolične žarke, visi kar 48 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci.Tradicionalni del decembrskega programa ostajajo Miklavžev sejem na Prešernovem trgu, Miklavžev sprevod, Čarobni gozd – ustvarjalne delavnice za otoke, nastopi lajnarjev, Božični koncert pred Mestno hišo, pet sprevodov Dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih ter nabrežjih, ter seveda sejemska in gostinska ponudba v mestu in na gradu.Tradicionalne Jaslice iz slameso se letos preselile na Gallusovo nabrežje, na Ljubljanskem gradu pa so na ogled lesene jaslice v naravni velikosti avtorja, ki je v sodelovanju z mednarodnimi umetniki pripravil tudi ledene skulpture v Ledeni deželi na Kongresnem trgu. Med novostmi v Turizmu Ljubljana obljubljajo pravljično Ledeno kraljico z ledenimi spremljevalci in njihovimi žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami.Zadnji dan v letu bo silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu že ob 16. uri, sicer pa bo praznovanje na prostem potekalo na štirih prizoriščih. Ob polnoči bo mesto razsvetlil petminutni ekološki ognjemet z grajskega griča z izstrelki izključno iz papirja oziroma razgradljivih materialov. S tem želijo na občini preprečiti pojav manjših zasebnih ognjemetov, ki so brez certifikatov in okolju bolj škodljivi. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočen, z nizko letečimi raketami.Najemniki gostinskih in sejemskih hišic bodo za najemnine mestni občini po našem izračunu plačali 180.700 evrov, gostinci pa poleg tega še za elektriko 20.500 evrov, skupaj torej 201.200 evrov. Za sofinanciranje letošnjega decembrskega programa prireditev bo šlo po navedbah MOL iz proračuna 113.000 evrov, del bodo pokrili donatorji, del pa se bo sofinanciral iz najemnin za hišice. Sredstva za okrasitev znašajo 220.000 evrov in so zagotovljena prek koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave. Petminutni ekološki ognjemet z grajskega griča bo stal 3.800 evrov.Na osrednjem Prešernovem trgu bodo v tem prazničnem času tri velike gostinske hišice, za vsako bodo najemniki občini plačali 12.000 evrov najemnine (brez DDV). Prav tam se je z 29. novembrom končal Festival bosanske kuhinje, ki ga kot že nekaj let organizira podjetje Sedam 99 d.o.o. To podjetje pa od 30. novembra do 3. januarja na istem prostoru organizira še prireditev Veseli december. Ker ima gostinec registrirano tudi peko in prodajo kostanja tako konkurira ponudbi v kostanjarskih hišicah.Poleg najemnine morajo gostinci plačati še pavšalno porabo električne energije, in sicer za male gostinske hišica tisoč in za velike 1.500 evrov. V MOL obljubljajo, da bo imel cel praznični sejem enako zvočno kuliso na celotnem območju v primerni jakosti. V skladu s trajnostno naravnanostjo Ljubljane ponudniki gostinstva tudi letos uporabljajo trajnostno embalažo iz papirja, kartona ali lesa oziroma embalažo, ki je biološko razgradljiva. Vsak bo ponujal vsaj eno jed iz nabora Okusov Ljubljane.Več kot gostinskih je na prazničnem sejmu prodajnih hišic z darilnim programom. Na Bregu je 28 hišic s praznično ponudbo, na Petkovškovem nabrežju pa so tri hišice s praznično ponudbo. Za vsako od šestih lesenih sejemskih stojnic na Miklavževem sejmu na Prešernovem trgu (od 3. do 6. decembra) bodo najemniki plačali po 333 evrov brez DDV. MOL je vse najemnike sejemskih hišk pozvala, naj se odrečejo plastičnim vrečkam in jih nadomestijo s papirnimi oziroma biorazgradljivimi nakupovalnimi vrečkami.Za obiskovalce decembrskih prireditev bo od 1. decembra do vključno 1. januarja 2020 omogočeno brezplačno parkiranje na Vodnikovem trgu: od ponedeljka do sobote med 18:30 in 5:00, ob nedeljah in praznikih pa ves dan do 5:00 naslednjega dne. Za varnost v času prazničnih prireditev bodo skrbeli mestni redarji in policisti. Ker ljubljanske decembrske prireditve obišče veliko obiskovalcev, na občini prosijo za strpnost v prometu, pravočasne odhode proti mestu ter uporabo parkirišč P+R na obrobju mesta in prevoza z mestnimi avtobusi.