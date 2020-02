FOTO:Projekt prenove Plečnikovega stadiona ni idealen, je pa realen

Na ponedeljkovi seji mestnega sveta je župan Zoran Janković poskus opozicijskih svetnikov, da bi ob razpravi o umeščanju dela arhitekta Jožeta Plečnika na Unescov seznam svetovne dediščine govorili tudi o Plečnikovem stadionu in projektu Bežigrajski športni park (BŠP), zatrl v kali, rekoč, da ima ta projekt soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) in da čaka na gradbeno dovoljenje.Ponovno izdano kulturnovarstveno soglasje je pozitiven in najpomembnejši korak pri projektu Bežigrajski športni park, ki ga gospodarsko ministrstvo še vedno podpira, saj je trenutno edina možnost za ohranitev stadiona. Z okoljskega ...