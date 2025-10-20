  • Delo mediji d.o.o.
    Ljubljana in okolica

    Promet na glavni zasavski cesti bo jutri zelo oviran

    Zaradi zavlačevanja države z gradnjo obvoznice bodo krajani Zgornjega Hotiča jutri popoldan začasno ustavili ves promet.
    V strnjenem naselju v Zgornjem Hotiču se med hišami  pelje okoli 8.000 vozil na dan.  FOTO: Bojan Rajšek /Delo
    V strnjenem naselju v Zgornjem Hotiču se med hišami  pelje okoli 8.000 vozil na dan.  FOTO: Bojan Rajšek /Delo
    Manja Pušnik
    20. 10. 2025 | 13:55
    5:42
    Krajani Zgornjega Hotiča bodo jutri med 15-to in 16.30 uro na zasavski cesti začasno ustavili promet. Po besedah predstavnika civilne iniciative za hotiško obvoznico Teodorja Plaznika bodo pred nekdanjim gostiščem Kimovec protestno prečkali cesto in na ta način izrazili nezadovoljstvo zaradi prepočasnega ukrepanja države. Ta namreč že dobrih 40 let obljublja gradnjo obvoznice, ki naj bi se po najnovejši časovnici lahko začela graditi šele leta 2030.

    Zasavska cesta, ki poteka mimo strnjenega naselja Zgornji Hotič, je namreč za vse udeležence v prometu zelo nevarna. Kako je ta državna cesta obremenjena priča podatek, da se dobesedno med hišami vsak dan pelje okoli 8.000 motornih vozil. Na vprašanje, kako bo torej v jutrišnji popoldanski konici potekal promet iz Ljubljane proti Litiji, in obratno, Plaznik odgovarja:

    »Krajani se bodo sprehajali čez edini prehod za pešce pred nekdanjo gostilno Kimovec. Po nekem pravilu to pomeni pet minut protestnega prečkanja ceste, potem se bo za tri minute sprostil promet. Če bo nastala daljša kolona vozil, bo sprostitev prometa, ki ga bo nadzorovala policija, trajala dlje časa.«

    Obvoznica, dolga slab kilometer

    Protestni shod so v civilni iniciativi prijavili tako na litijski policiji kot tudi na tamkajšnji upravni enoti, ali so s tem seznanjeni tudi na Direkciji za infrastrukturo (Drsi) pa Plaznik ni seznanjen. In zakaj so se odločili za ta skrajni ukrep? »Obvoznico, ki bo v dolžini 1300 metrov potekala ob južnem robu Zgornjega Hotiča in bo odmaknjena od trenutne poselitve, nam obljubljajo že več kot štiri desetletja, dokumenti o tem segajo celo v leto 1981. Leta 2018 je potekala javna razgrnitev,  jeseni leta 2021 pa je bila tudi javna razprava o osnutku državnega prostorskega načrta (DPN), na kateri so bile podane številne pripombe in predlogi. Ker se je zdaj vse ustavilo, verjetno zaradi avgustovskih poplav pred dvema letoma, smo se odločili za ukrepanje,« pojasnjuje sogovornik.

    Pri tem pa jih, kot pravi, podpirajo tako na litijski občini kot tudi na policiji. Zavedajo se namreč, da na tem delu zasavske ceste obstaja velika verjetnost za prometne nesreče. 

    Stopnjevanje protesta

    Litijska občina je, kot pravi Plaznik, na direkcijo poleti poslala dopis in jih zaprosila za informacije o tem projektu. Konec avgusta so jim poslali dokument z novo časovnico za obdobje 2026- 2030. »Iz odgovora je razvidno, da bo leta 2027 potekala izdelava projektnih dokumentacij (PGD), parcelacija zemljišč bo v obdobju 2027- 2028, odkupi zemljišč so predvideni v letih od 2028 do 2030, gradbeno dovoljenje naj bi pridobili leta 2030, gradnja pa naj bi se začela 2030 in končala leta 2032. Ta časovnica je po našem mnenju predolga. Je pa treba tem dokumentom dodati še najmanj pet let, kar pomeni, da hotiške obvoznice še dolgo ne bo,« ocenjuje Plaznik.

    Na vprašanje, koliko krajanov se bo udeležilo jutrišnjega protestnega shoda pa odgovarja: »Policija ocenjuje do 350 ljudi, menim pa, da nas bo od 25 do 50.« Če s protestnim shodom jutri ne bodo uspeli premakniti zadeve z mrtve točke v civilni iniciativi že napovedujejo stopnjevanja protesta. »Predlog je, da bi protestni shod organizirali v jutranji prometni konici. Bo pa letos zagotovo vsaj še en protest, mogoče tudi dva. Bomo videli, kakšna bo jutri udeležba  in kaj bodo rekli krajani,« še pravi Plaznik.

    Direkcija o zapori ne ve nič

    Na direkciji za infrastrukturo, ki jo vodi Karmen Praprotnik, z napovedanim protestom in zaporo prometa na glavni zasavski cesti niso seznanjeni, zato je tudi ne komentirajo. Glede uresničevanja projekta hotiške obvoznice pa pravijo, da je bila za odsek med Zgornjim in Spodnjim Hotičem novembra  leta 2022 sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu.

    »Izdelana in potrjena je tudi projektna naloga za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije. Trenutno poteka priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, ki bo objavljeno do konca leta. Rok za izdelavo projektne dokumentacije bo predvidoma 15 mesecev, nato sledi še recenzija in revizija. Po izdelani in recenzirani ter revidirani projektni dokumentaciji sledijo parcelacija, cenitve in odkupi zemljišč,« odgovarjajo na Drsi.

    In dodajajo, da si z infrastrukturnim ministrstvom prizadevajo, da bi bila obvoznica zgrajena čim prej, vendar postopki zahtevajo svoj čas.« Lanski podatki sicer kažejo, da na odseku med Ribčami in Litijo povprečni letni dnevni promet znaša 7.985 vozil na dan.

     

     

     

     

      

