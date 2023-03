Zaščitena Plečnikova zapornica na Ljubljanici klavrno propada

V nadaljevanju preberite:

Do uvedbe javnega potniškega ladijskega prometa na krožni plovni poti po Ljubljanici in Gruberjevem prekopu bo očitno preteklo še veliko vode. Zaradi iztrošenosti bo treba najprej urgentno sanirati zaščiteno Plečnikovo zapornico na Ambroževem trgu, šele potem pa naj bi se lotili urejanja plovne poti in zapornic s hidroenergetskimi objekti na sotočju in Gruberjevem prekopu. Plavajoči turistični hiški ob pristanu na Špici ob tem nista v tolažbo, saj sta bili med Ljubljančani deležni več kritik kot pohval.