Prulček, lokal, kjer je glasba doma

Na Prulah že dobro desetletje deluje Prulček, lokal, kjer imajo koncerte in druge dogodke vsak dan v tednu, razen ob nedeljah. Ljubljana, še posebej ta del mesta, bi bila brez tega glasbenega srečevališča zagotovo bolj pusta in kulturno siromašna. Za stalno dogajanje tam skrbita Saša Starovojtov in Adi Shaker z ekipo sodelavcev.